Le Iene presentano: Inside, lo speciale sulle droghe del mondo il 15 novembre

Lo speciale “Tutte le droghe del mondo” è condotto da Luigi Pelazza. Fa parte di “Le Iene presentano: Inside”, spin-off ideato da Davide Parenti, con la collaborazione di Andrea Bempensante e Riccardo Messa.

Di cosa parla lo speciale Tutte le droghe del mondo?

Lo speciale mette a confronto le sostanze più conosciute con le nuove droghe sintetiche, e racconta come cambiano composizione, diffusione e distribuzione. Ricostruisce anche le nuove rotte dello spaccio e si chiede se gli strumenti di prevenzione e contrasto siano efficaci. Include le testimonianze di persone che hanno conosciuto direttamente il mondo delle droghe.