Le Iene presentano: Inside, lo speciale sulle droghe del mondo il 15 novembre
In sintesi. Domenica 15 novembre 2026 alle 21.20 Italia 1 trasmette “Le Iene presentano: Inside”, con lo speciale “Tutte le droghe del mondo” condotto da Luigi Pelazza. La puntata confronta le sostanze più note con le nuove droghe sintetiche e racconta le nuove rotte dello spaccio. Si segue anche su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.
I punti chiave
- Italia 1 trasmette “Le Iene presentano: Inside” domenica 15 novembre 2026 alle 21.20.
- Luigi Pelazza conduce lo speciale “Tutte le droghe del mondo”.
- Davide Parenti ha ideato lo spin-off “Le Iene presentano: Inside”.
- Lo speciale “Tutte le droghe del mondo” confronta le sostanze più conosciute con le nuove droghe sintetiche.
- Mediaset Infinity offre “Le Iene presentano: Inside” in diretta e on demand.
Attenzione: spoiler. “Le Iene presentano: Inside” propone domenica 15 novembre 2026, in prima serata su Italia 1, lo speciale “Tutte le droghe del mondo”, condotto da Luigi Pelazza.
Lo spin-off è ideato da Davide Parenti. La puntata mette a confronto le sostanze più conosciute con quelle comparse negli ultimi anni, in particolare le nuove droghe sintetiche.
Di cosa parla lo speciale sulle droghe di Le Iene Inside
Il tema della puntata è un mercato degli stupefacenti che cambia in fretta. Accanto alle sostanze note da tempo compaiono prodotti nuovi, che il programma descrive come spesso economici e insidiosi.
Il reportage racconta come cambiano composizione, diffusione e modalità di distribuzione delle sostanze. Alcune possono provocare dipendenza in tempi molto brevi, e questo rende più difficile riconoscerne i pericoli.
Con la collaborazione di Andrea Bempensante e Riccardo Messa, “Le Iene presentano: Inside” ricostruisce anche le nuove rotte dello spaccio. La puntata si interroga inoltre sull’efficacia degli strumenti usati per prevenire e contrastare il fenomeno.
Perché la puntata guarda oltre i nomi delle sostanze
Lo speciale vuole capire quanto sia cambiato il panorama degli stupefacenti. Si chiede anche perché i vecchi sistemi di prevenzione non sembrino più sufficienti davanti a una realtà così mutevole.
Nel racconto trovano spazio le testimonianze di persone che hanno conosciuto direttamente il mondo delle droghe. Parlano delle conseguenze delle dipendenze e della difficoltà di uscirne.
Dove vedere Le Iene presentano: Inside in tv e in streaming
La puntata va in onda su Italia 1 e si può seguire anche online, in diretta e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.
|Data
|Orario
|Canale
|Streaming
|Domenica 15 novembre 2026
|21.20
|Italia 1
|Mediaset Infinity, diretta e on demand
Domande frequenti
Quando va in onda Le Iene presentano: Inside sulle droghe?
Lo speciale “Tutte le droghe del mondo” va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 21.20, in prima serata su Italia 1. La puntata è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Chi conduce lo speciale Tutte le droghe del mondo?
Lo speciale “Tutte le droghe del mondo” è condotto da Luigi Pelazza. Fa parte di “Le Iene presentano: Inside”, spin-off ideato da Davide Parenti, con la collaborazione di Andrea Bempensante e Riccardo Messa.
Dove vedere Le Iene presentano: Inside in streaming?
“Le Iene presentano: Inside” si può vedere in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il servizio offre la diretta e la visione on demand della puntata del 15 novembre 2026.
Di cosa parla lo speciale Tutte le droghe del mondo?
Lo speciale mette a confronto le sostanze più conosciute con le nuove droghe sintetiche, e racconta come cambiano composizione, diffusione e distribuzione. Ricostruisce anche le nuove rotte dello spaccio e si chiede se gli strumenti di prevenzione e contrasto siano efficaci. Include le testimonianze di persone che hanno conosciuto direttamente il mondo delle droghe.
Chi ha ideato Le Iene presentano: Inside?
Lo spin-off “Le Iene presentano: Inside” è stato ideato da Davide Parenti. La puntata del 15 novembre 2026 è condotta da Luigi Pelazza.
Fonte: Today
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