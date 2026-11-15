Anna Marchesini entra nella Treccani a dieci anni dalla morte

di Redazione ZON

In sintesi. Anna Marchesini, artista nata a Orvieto il 19 novembre 1953 e morta a Orvieto il 30 luglio 2016, è entrata nel Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. La voce ripercorre il Trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, le maschere televisive, il teatro e tre libri.

I punti chiave Anna Marchesini è nata a Orvieto il 19 novembre 1953 ed è morta a Orvieto il 30 luglio 2016.

Il Trio di Anna Marchesini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi nasce nel 1982 con il varietà radiofonico Helzapoppin Radio 2.

Lo spettacolo teatrale Allacciare le cinture di sicurezza vince nel 1988 il Biglietto d’oro per il più alto incasso dell’anno.

Il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia è un’opera in tre volumi, con oltre 2.500 pagine e 650 profili di donne.

Il podcast Effetto Matilda, realizzato da Edulia, ha dieci episodi e dedica una puntata ad Anna Marchesini.

Anna Marchesini entra nel Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia di Treccani, a dieci anni dalla morte: la voce ripercorre la carriera dell’artista del Trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Cosa racconta la voce dedicata ad Anna Marchesini

La voce dell’Istituto della Enciclopedia Italiana descrive Anna Marchesini come una delle interpreti più versatili dello spettacolo italiano. Il suo repertorio di maschere sembrava non finire mai, e la sua arte oscillava tra ironia, malinconia e introspezione.

Anna Marchesini era nata a Orvieto il 19 novembre 1953. Tra le prime esperienze teatrali c’è il Platonov di Čechov, messo in scena nel 1979-80.

Dal Trio alla signorina Carlo: la carriera in televisione

Il sodalizio con Tullio Solenghi e Massimo Lopez nasce nel 1982 con il varietà radiofonico Helzapoppin Radio 2. Il Trio debutta in televisione nel 1985 con Tastomatto e si consolida con Domenica in.

Nel 1988 lo spettacolo teatrale Allacciare le cinture di sicurezza vince il Biglietto d’oro per il più alto incasso dell’anno. Nel 1994 Massimo Lopez lascia il Trio.

Dopo l’uscita di Lopez e le successive esperienze con Tullio Solenghi, Anna Marchesini prosegue da sola. In televisione porta la signorina Carlo, la sessuologa Merope Generosa e le imitazioni di Gina Lollobrigida e Rita Levi-Montalcini.

Teatro e libri: le opere di Anna Marchesini dopo il Trio

Nel teatro Anna Marchesini porta in scena testi di Alan Bennett e di Samuel Beckett. Come scrittrice pubblica tre libri tra il 2011 e il 2013.

Titolo Genere Anno Parlano da sole (Alan Bennett) Teatro 1997-98 Una patatina nello zucchero (Alan Bennett) Teatro 1999-2000 La cerimonia del massaggio (Alan Bennett) Teatro 2002-03 Giorni felici (Samuel Beckett) Teatro 2008-09 Il terrazzino dei gerani timidi Libro 2011 Di mercoledì Libro 2012 Moscerine Libro 2013

Anna Marchesini muore a Orvieto il 30 luglio 2016. Nella sua ultima apparizione pubblica, a Fazio, dichiarò:

«Sono così interessata, appiccicata, morbosamente ghiotta, obesa di vita che mi interessa pure la morte, che di essa è il finale. E non è detto».

Che cos’è il Dizionario e dove si ascolta il podcast

Il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia è un’opera in tre volumi, con oltre 2.500 pagine e 650 profili di donne. Le protagoniste sono italiane o legate in modo significativo alla storia del Paese, e attive dal Settecento ai primi decenni del XXI secolo. La direttrice è Emma Giammattei.

Accanto alle biografie, il Dizionario contiene saggi tematici su snodi centrali della storia delle donne e della gender history.

Ad Anna Marchesini è dedicata anche una puntata di Effetto Matilda, il podcast realizzato da Edulia in occasione della pubblicazione del Dizionario. Il podcast è condotto da Sofia Assante, ha dieci episodi ed è disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio.

Domande frequenti Quando è nata e quando è morta Anna Marchesini? Anna Marchesini è nata a Orvieto il 19 novembre 1953. È morta a Orvieto il 30 luglio 2016. Chi faceva parte del Trio con Anna Marchesini? Il Trio era formato da Anna Marchesini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Il sodalizio è nato nel 1982 con il varietà radiofonico Helzapoppin Radio 2. Nel 1994 Massimo Lopez ha lasciato il Trio. Quali libri ha scritto Anna Marchesini? Anna Marchesini ha pubblicato tre libri tra il 2011 e il 2013. Sono Il terrazzino dei gerani timidi (2011), Di mercoledì (2012) e Moscerine (2013). Che cos’è il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia di Treccani? È un’opera in tre volumi con oltre 2.500 pagine e 650 profili di donne italiane o legate in modo significativo alla storia del Paese, attive dal Settecento ai primi decenni del XXI secolo. La direttrice è Emma Giammattei. Contiene anche saggi tematici sulla storia delle donne e sulla gender history. Dove si può ascoltare il podcast Effetto Matilda su Anna Marchesini? Effetto Matilda, il podcast di Edulia dedicato al Dizionario delle donne in Italia, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio. È condotto da Sofia Assante, ha dieci episodi e una puntata è dedicata ad Anna Marchesini.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA.it · Zazoom Social News