Il nuovo Dizionario Treccani dà voce ai femminili

Il nuovo Dizionario Treccani punta a eradicare l’androcentrismo della lingua italiana (da imputare al fatto che i dizionari sono stati sempre diretti unicamente da uomini) e lo farà dando dignità di voce anche a quei femminili, tra sostantivi ed aggettivi, a cui prima si faceva riferimento solo di rimando al maschile o che addirittura non erano indicati.

Col progetto curato da Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, dunque, gatta e gatto, alta e alto, si troveranno nella stessa voce, in ordine alfabetico.

Altra novità riguarda l’utilizzo del sostantivo uomo in riferimento all’intera umanità, quindi anche le donne. Questa voce sarà sostituita da persona e quindi, per esempio, la definizione di bontà diventerà “caratteristica tipica di una persona (…)”

Nel nuovo Dizionario Treccani, che con questa nuova impostazione tenterà di accendere l’attenzione anche su quelle professioni che facciamo fatica a declinare al femminile perché da sempre siamo portati a considerarle quasi esclusivamente maschili (l’avvocata, la ministra, la sindaca, la soldata, la medica) troveranno poi spazio nuove parole che nell’edizione precedente (risalente a quattro anni fa) non c’erano perché non esistevano o non si erano ancora affermate nel linguaggio comune. La maggior parte le abbiamo imparate con la pandemia: dad (didattica a distanza), distanziamento sociale, infodemia, lavoro agile, smartworking, spillover, lockdown, termoscanner; altre provengono dalla più stringente attualità come reddito di cittadinanza, revenge porn e terrapiattismo.

Come avere il nuovo Dizionario Treccani

Il nuovo Dizionario Treccani, pulito di forme considerate arcaiche e abbreviazioni come lett. (letterale) o aul. (aulico), non sarà in vendita nei negozi ma si potrà avere solo contattando la casa editrice, l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (che intanto lavora per aprirsi alla vendita online), che poi attiverà una serie di agenti presenti sul territorio nazionale. Il prezzo del solo Dizionario è di 200 Euro. Tutti e tre i volumi, Dizionario, Dizionario Storico Etimologico e Storia dell’Italiano per Immagini) costano 590 Euro.

Della Valle (dal 2008 la prima linguista ad occuparsi della direzione di un Dizionario) e Patota auspicano al Corriere della Sera che la loro operazione contro il sessismo implicito della lingua italiana possa avere impatto e risonanza: “Le altre case editrici dovranno tenere conto di quello che abbiamo fatto. Indietro non si può tornare”.