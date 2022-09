Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 14 Settembre

orie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 14 Settembre

Veronica riceve una telefonata da Gemma, che vorrebbe rientrare a casa dopo il periodo trascorso in convento, ma la madre pensa che i tempi non siano ancora maturi: non sa che la ragazza è a Milano, all’insaputa di tutti.

Dopo l’estate, torna da Roma un’elegantissima Maria, accolta a braccia aperte dalla famiglia del Paradiso, soprattutto da Vittorio, che ha grandi progetti per lei. Roberto incontra Gemma e lo dice a Ezio, che si convince a riportarla a casa. Agnese, riammessa al lavoro, ha un duro confronto con Adelaide.