Oggi è un altro giorno: ospiti i protagonisti di Doc-Nelle tue mani

Ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, quattro protagonisti dell’amata fiction Doc-Nelle tue mani. Ecco chi sono e qualche curiosità

Oggi è un altro giorno: Serena Bortone ha accolto nel corso della puntata di oggi quattro dei protagonisti di Doc – Nelle tue mani. Definita come la serie dei record, è infatti una delle fiction Rai che negli ultimi due anni ha raccolto molti telespettatori e successi, nonostante le difficoltà incontrate per girare i vari episodi durante la pandemia. Nel salotto pomeridiano di Rai 1 in particolare sono arrivati: Giovanni Scifoni, Alice Arcuri, Elisa di Eusanio e Marco Rossetti.

Interpreti rispettivamente dello psichiatra Enrico Sandri, dell’infettivologa Cecilia Tedeschi, della caposala Teresa Maraldi e del nuovo medico Damiano Cesconi, i quattro attori si sono raccontati tra aneddoti personali e qualche dritta sui loro personaggi.

Giovanni Scifoni

Si inizia subito sul perché Doc piace così tanto agli italiani e Giovanni Scifoni prova a spiegarlo così: “Piace la favola di queste fiction. Poi noi a Doc siamo medici che ascoltiamo i pazienti, mentre il medico ti tratta come uno studente fuori corso che non sai le cose. In Doc noi ascoltiamo, questa roba mette una tenerezza e un calore, un desiderio di essere lì”. L’attore presta il volto al personaggio di neuropsichiatra infantile atipico, ma anche molto sensibile e migliore amico di Doc. Inoltre, non nasconde di avere diverse cose in comune con il personaggio tra cui proprio quel pizzico di follia che non guasta nella vita. Il ruolo di Enrico nella fiction è stato inoltre fondamentale nel corso della prima stagione per far guarire Andrea Fanti dalla sua amnesia.

Alice Arcuri

La seconda a prendere la parola è la nuova arrivata, Alice Arcuri che interpreta l’infettivologa Cecilia Tedeschi. Non sappiamo ancora molto sul suo personaggio, se non che insieme ad Andrea e la sua ex moglie erano tutti e tre colleghi universitari. Insomma, Cecilia arriva direttamente dal passato di Doc e chissà cosa succederà tra i due nel corso di questa nuova stagione. Intanto a Oggi è un altro giorno scopriamo chi è Alice.

Nasce a Genova ed è la prima donna della sua famiglia a non essere un medico. Da cinque generazioni, infatti, i suoi familiari sono tutti medici e da sempre è quindi entrata in contatto con questo settore pur non facendone parte ufficialmente. Nonostante da piccola volesse diventare anche lei un chirurgo, alla fine si laurea in lettere e si avvicina alla recitazione. Quando le hanno poi proposto il ruolo in Doc ha pensato subito che dovesse essere suo. E così come un cerchio che si chiude per lei, dalla scorsa settimana la vediamo in tv con il camice bianco.

Elisa Di Eusanio

La caposala Teresa Maraldi ha invece il volto di Elisa di Eusanio. Anche lei come Alice viene da una famiglia di medici ed ha affermato: “Anche io, da parte di papà, ho tutti dottori: mio padre era ortopedico e cardiochirurgo. In famiglia abbiamo anche una coordinatrice infermieristica, la moglie di mio zio“. Sul suo ruolo nella fiction conferma che in Teresa c’è molto di Elisa. “C’è tanto di me in questo ruolo, ci siamo un po’ contaminate: c’è la professionalità ma anche il caos nella vita privata. E’ divisa in due: impeccabile nel lavoro, con storture nella vita privata. Ma siamo tutti un po’ così. Io le ho dato un po’ della mia follia. Sembro una personcina tutta a modo, ma in realtà sono matta“, ha raccontato.

Nel corso di questa stagione molte saranno le novità anche su di lei, che è stata uno dei personaggi più amati della prima stagione. E’ la caposala, o meglio coordinatrice infermieristica dell’equipe del dottor Fanti ed è una dei pochi che riesce sempre a parlagli in maniera schietta e diretta. Forse per questo è entrata nel cuore di tutti e la produzione ha deciso di investire di più su di lei. Nel corso dei nuovi episodi quindi vedremo qualcosa in più anche della sua vita privata.

Marco Rossetti

Subito dopo a prendere parola è Marco Rossetti, interprete di un nuovo medico arrivato nell’equipe della Tedeschi, Damiano Cesconi. Uomo cinico e riservato, anche su di lui c’è ancora molto da scoprire e chissà se non sarà la nuova fiamma della dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli) dopo la morte di Lorenzo. La prima puntata di Doc- Nelle tue mani ha infatti salutato uno dei volti più amati, dando quasi il posto a Damiano che però sembra molto diverso da Lorenzo.

Così ha descritto Damiano: “E’ molto cinico nella serie. Accetta la sua fallibilità, cosa fondamentale per l’essere umano. E’ un personaggio molto bello: parte determinato e poi si ricrede totalmente, riaccetta i rapporti all’interno dell’ospedale e riapre la porta dell’ascolta“. Poi ha aggiunto: “Come lui ho accettato la fallibilità e sono felicissimo di questa cosa. Così riesci ad elevarti e a crescere senza giudicarti, soprattutto». Poi una riflessione molto personale: “Il Covid mi ha fatto capire un sacco di cose: ci ha costretti in casa, ha puntato i riflettori su noi stessi e la solitudine è stata al centro di questo periodo. Nelle mie canzoni parlo dell’amore, l’elevazione in alto“. Rossetti, infatti è anche un cantante e proprio questa domenica uscirà il suo primo singolo.

La sorpresa

A Oggi è un altro giorno anche una sorpresa per i quattro attori che hanno potuto confrontarsi con alcuni medici del Campus Bio Medico di Roma, ospedale dove girano gli esterni della fiction. Sono intervenuti il direttore amministrativo, una caposala e un geriatra. Tutti e tre si sono detti molto entusiasti della fiction: fatta eccezione di alcune dinamiche necessarie per la trama televisiva, c’è molta verosimiglianza e questo è molto importante per un medical. Inoltre, molto apprezzata anche la parentesi Covid: la morte di Lorenzo è un tributo a tutti i medici che durante questi due anni di pandemia hanno perso la vita sul lavoro.