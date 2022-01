E’ morto a 93 anni l’attore Camillo Milli: tra le sue interpretazioni, una delle più famose è quella ne L’Allenatore nel Pallone al fianco di Lino Banfi

Morto Camillo Milli, noto attore della commedia italiana degli anni ’80. Da qualche giorno era ricoverato nell’ospedale di Genova per i postumi del Covid, a causa del quale aveva anche perso la moglie di recente. Aveva 93 anni e la notizia della sua morte è arrivata direttamente dalla famiglia. Nato a Milano l’1 agosto 1929, ha debuttato sul grande schermo con “Ragazze d’oggi” di Luigi Zampa (1955). Negli anni ha poi lavorato anche con altri grandi artisti come Mario Monicelli e Neri Parenti (“Fantozzi contro Tutti”).

Verrà però sempre ricordato soprattutto per il suo ruolo come presidente della Longobarda ne “L’allenatore nel pallone”, al fianco di Lino Banfi. Camillo Milli era un artista a tutto tondo e ha ricoperto importanti ruoli sia in televisione sia al cinema che in teatro. Molto talentuoso ha lavorato a fianco dei più grandi personaggi della scena cinematografica italiana, da Sordi, Tognazzi a Manfredi, Volontè, Villaggio e il già citato Banfi.

Il suo debutto a teatro ha inizio sotto la direzione di Giorgio Strehler nel 1951. Negli anni ’60 e ’70, al Teatro Stabile di Genova, fu diretto più volte da Luigi Squarzina, specializzandosi nel repertorio di Carlo Goldoni. Lavorò anche accanto a Dario Fo, sia in teatro che nella trasposizione televisiva delle sue commedie, come La signora è da buttare e Parliamo di donne.

Tra i progetti a cui ha partecipato vanno ricordati “Sogni mostruosamente proibiti”, “In nome del popolo sovrano”, “Habemus Papam”, “Vogliamo i colonnelli” o “Il Caso Mattei” (di Francesco Rosi). In televisione ha recitato in fiction come “CentroVetrine” e “Un Medico in famiglia 9”. L’ultima sua apparizione cinematografica è del 2015, avendo preso parte al film “Si Accettano Miracoli” di Alessandro Siani.