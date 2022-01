Omicron segnerà la fine della pandemia?

Omicron sarà davvero l’ultima variante di Covid-19? Cosa succederà dopo? Le risposte dell’immunologo della Casa Bianca Anthony Fauci

“Saremo fuori dalla pandemia solo se, dopo Omicron, non si svilupperà una variante capace di eludere la risposta immunitaria alla variante precedente“. Lo afferma Anthony Fauci, immunologo e consulente della Casa Bianca, intervenuto a Davos Agenda, un panel virtuale organizzato dal World Economic Forum.

Cosa succederà poi? Il Covid-19 sparirà del tutto? Non sarà così secondo Fauci, tuttavia è auspicabile che il virus possa essere trattato in maniera endemica. Spiega Fauci: “Sarà difficile eradicare il Covid-19. Di tutti i virus che hanno colpito l’umanità solo il vaiolo è stato eradicato. Per il Covid-19 ci sarà piuttosto una eliminazione, come è stato per la poliomelite che negli Usa non c’è più ma altrove sì“.

L’immunologo della Casa Bianca ha quindi invitato la popolazione americana e mondiale a non prendere sottogamba la variante Omicron di Coronavirus per via della sua presunta minore patogenicità rispetto alla Delta: “Questa variante”, ha spiegato Fauci, “non è un raffreddore e ha poco a che fare con un’influenza. Anzi, può essere potenzialmente letale per i non vaccinati e per i soggetti più fragili”.

Un importante vademecum per quella frangia delirante della popolazione italiana che, sui social, si augura di contrarre il Covid-19 per ottenere il Super Green Pass senza fare il vaccino: “E’ un’idea terribile”, chiosa lapidario Fauci.