Microsoft compra Activision e diventa terza società di giochi al mondo

La multinazionale dell’informatica fondata da Bill Gate, Microsoft compra il gigante dei videogiochi Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari. Dopo l’annuncio i titoli in borsa prima dell’apertura di Wall Street sono schizzati a +37% per Activision ed un’ulteriore rialzo per quelle Microsoft dopo un’apertura depressa.

Una volta effettuato l’acquisto che si chiuderebbe per 68,7 milioni di dollari, 95 dollari per ogni azione, Microsoft ingloberebbe diverse piattaforme di gaming come Call of Duty, Candy Crush, Diablo, Warcraf, Overwatch.

Sotto la guida di Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft dal 4 febbraio 2014, l’azienda realizzerebbe una delle operazioni più importanti della sua storia, tenendo solo in considerazione l’ampiamento del pacchetto di giochi disponibili con l’abbonamento Game Pass per Xbox, ma accelerando anche la crescita della fruizione dei giochi stessi di Microsoft da dispositivi mobili come tablet, cellulari ma anche clouds, disponendo di ben 30 studi interni di sviluppo di giochi.

Dal lato suo invece Activision, la prima società che sviluppa dal 1979 giochi per console, ne guadagnerebbe l’accesso a prodotti e talenti per l’intelligenza artificiale e programmazione.

L’amministratore delegato di Microsoft ha visto nel gioco la forma di intrattenimento più eccitante e dinamica che concorrerà allo sviluppo di mondi virtuali in un’ampia competizione con Meta ed altre società high-tech.