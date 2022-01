Green Pass base obbligatorio da domani: ecco dove

Dal 20 Gennaio il Green Pass base sarà obbligatorio presso parrucchieri, barbieri e centri estetici, poi l’ulteriore stretta dal 1 Febbraio. La lista delle attività esenti

Da domani, giovedì 20 Gennaio 2022, per andare dal parrucchiere o dal barbiere e per accedere ai centri estetici sarà obbligatorio essere in possesso almeno del Green Pass base, che si ottiene con un tampone antigenico (valido per 48 ore) o molecolare (valido per 72 ore); il Super-Green Pass è invece quello che si ottiene col completamento del ciclo vaccinale o una volta guariti dal Covid.

Un’ulteriore stretta è attesa poi dal 1 Febbraio quando, sprovvisti di certificazione verde, non si potrà più accedere ad uffici pubblici, servizi bancari, postali e finanziari. La stessa servirà anche per recarsi in libreria o presso negozi che vendono giornali, e nei negozi di cosmetica. Inclusi nelle attività a cui si accede solo con Green Pass anche i tabbaccai, che nella prima fase della pandemia sono stati tra i pochi a rimanere aperti, in quanto non possono considerarsi esercizi commerciali che vendono prodotti essenziali per la cura della persona.

Le attività esenti dall’obbligo di certificazione verde

In queste ore il Premier Mario Draghi sta ultimando la lista di quelle attività a cui l’accesso sarà libero anche senza Green Pass: nella bozza ci sono già supermercati e negozi di generi alimentari al dettglio, pescherie e rappresentanti di ittica, negozi di bevande e di surgelati.

Dopo il 1 Febbraio si potrà continuare ad accedere senza Green Pass anche a farmacie, parafarmacie e negozi che vendono prodotti per la cura della persona, inclusi shampoo, bagno schiuma e deodoranti. Accesso libero anche alle edicole all’aperto, presso negozi che vendono generi alimentari o prodotti per la cura degli animali. Non serve Green Pass per recarsi ad acquistare ogni tipo di carburante, come la legna per la casa o i liquidi che alimentano le stufe. Non serve certificazione verde, infine, per recarsi a presentare una denuncia o per accedere ai tribunali.