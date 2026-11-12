«Hanno ucciso l’Uomo Ragno» degli 883: significato e storia

di Redazione ZON

In sintesi. Il brano degli 883 sull’uccisione dell’Uomo Ragno è il secondo singolo tratto dall’album d’esordio, uscito il 10 febbraio 1992 per la Free Records Indipendent di Claudio Cecchetto. Racconta con ironia una cronaca surreale senza colpevoli. Secondo Max Pezzali l’eroe rappresenta la purezza adolescenziale uccisa dagli adulti, ma la frase del titolo nacque senza un significato preciso.

I punti chiave L’album «Hanno ucciso l’Uomo Ragno» degli 883 è uscito il 10 febbraio 1992 per la Free Records Indipendent di Claudio Cecchetto.

Max Pezzali ha spiegato a «TV Sorrisi e Canzoni» che l’Uomo Ragno rappresenta la purezza adolescenziale uccisa dal mondo adulto.

Il brano risale al 1990, due anni prima dell’uscita, e la frase del titolo nacque a cena senza un significato preciso.

Secondo una ricostruzione, Max Pezzali ha sempre smentito il legame con il giudice Falcone, ricordando che il brano fu scritto prima delle stragi di mafia del 1992.

Nel 2012 Max Pezzali ha reinciso il brano con Dargen D’Amico in «Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012».

«Hanno ucciso l’Uomo Ragno» degli 883 racconta con ironia una notizia di cronaca surreale: l’eroe è stato ucciso, ma nessuno sa da chi né perché. Per Max Pezzali l’Uomo Ragno rappresenta la purezza adolescenziale uccisa dal mondo adulto. Il brano è uscito nel 1992, ma lo stesso Pezzali ammette che la frase del titolo nacque senza un significato preciso.

Di cosa parla la canzone?

Il testo si presenta come un fatto di cronaca nera assurdo. Davanti alla notizia la città scivola nel panico, e lungo il racconto compaiono riferimenti ironici a mafia, pubblicità e industria del caffè.

Non emerge nessun colpevole e nessuna spiegazione: il mistero resta tale. Un commento giornalistico descrive il brano come costruito da film, con atmosfere da locale notturno nel Bronx.

Come è nata «Hanno ucciso l’Uomo Ragno»?

Secondo la ricostruzione di Pezzali, la musica era pronta ma le parole non arrivavano. A cena gli venne in mente la frase del titolo, che di per sé non aveva senso. Scrisse comunque il ritornello pensando: «O è una cavolata pazzesca o è la svolta!»

Il pezzo risale al 1990, due anni prima dell’uscita. Quando Pezzali e Mauro Repetto portarono la cassetta a Claudio Cecchetto, avevano già scritto «Come mai» e «Hanno ucciso l’Uomo Ragno»: quasi tutto il primo album e un brano del secondo.

Cecchetto ha raccontato al Corriere che i due ne avevano composto una versione molto dark. La casa discografica la rese meno severa e più gioviale.

Quando è uscita e chi ci ha lavorato?

Il brano è il secondo singolo estratto dall’album d’esordio omonimo degli 883. Ecco i dati principali del disco.

Dato Informazione Uscita dell’album 10 febbraio 1992 Etichetta Free Records Indipendent (FRI) di Claudio Cecchetto Registrazione Milano, tra settembre 1991 e gennaio 1992 Produttori Pier Paolo Peroni, Marco Guarnerio, Claudio Cecchetto Formati cd, musicassetta, LP Durata e tracce poco più di 35 minuti, nove tracce

Chi è l’Uomo Ragno secondo Max Pezzali?

La spiegazione dell’autore è arrivata in un’intervista a «TV Sorrisi e Canzoni»: l’Uomo Ragno rappresentava la purezza adolescenziale ammazzata dal mondo degli adulti.

Anche Cecchetto la definisce una canzone sui sogni infranti. Altre letture vengono dalla critica: Spider-Man come simbolo di ideali perduti e disillusione giovanile, con uno sguardo su consumismo e contraddizioni della società moderna. Sono interpretazioni, non dichiarazioni degli 883.

La canzone parla di Falcone o della mafia?

Dopo le stragi di mafia del 1992 alcuni ascoltatori lessero nel brano un’allusione al giudice Falcone. Secondo una ricostruzione, Pezzali ha sempre smentito, ricordando che il pezzo era stato scritto prima delle stragi.

Va detto che i riferimenti alla mafia nel testo sono ironici e inseriti in una cronaca surreale. Quella lettura resta un’ipotesi altrui.

Che c’entra Walter Zenga?

Zenga, portiere soprannominato «l’Uomo Ragno», entra nella storia per un altro motivo. Pezzali ha raccontato a «I Lunatici» che Zenga canticchiò il brano ai giornalisti, e da lì sarebbe nata l’associazione con il calciatore. Non si tratta di una chiave di lettura del testo.

Cosa non è certo su questo brano?

Il primo punto è il significato. Pezzali ha spiegato che, con le scadenze, a un certo punto ti inventi cose così e ti chiedi che cosa vogliano dire. La sua risposta era: «Non lo so, falla». La lettura sulla purezza è arrivata dopo.

Il secondo è l’aneddoto d’origine, che cambia nei dettagli. In una versione compaiono un panino piccante al tabasco e il minestrone preparato dalla madre, e Pezzali attribuisce l’idea anche ai fumi del tabasco. In un’altra pesa soprattutto la pressione delle scadenze. Sono tutti racconti dello stesso Pezzali.

Il terzo riguarda cifre e riconoscimenti, che le fonti riportano in modo non uniforme. Per questo i dati qui sotto vanno intesi come riferiti dalle fonti consultate.

Come fu accolta la canzone?

Per le case discografiche il titolo era uno scoglio insormontabile: secondo Cecchetto nessuno scommetteva che la morte dell’Uomo Ragno potesse diventare un successo. Andò diversamente.

Nel 1992 gli 883 parteciparono al Festivalbar, dove eseguirono il brano, e a «Vota la voce» vinsero come Miglior rivelazione e Miglior album. Secondo una ricostruzione, l’album ha venduto oltre 700.000 copie e ha raggiunto il primo posto in classifica. Rolling Stone Italia lo colloca al numero 53 tra i 100 album italiani più belli di sempre.

Per il singolo, a novembre 2026 i dati riportati indicano la certificazione FIMI 2× platino (200.000 unità).

Che ne è stato del brano dopo il 1992?

Nel 2012 Pezzali ha reinciso il pezzo con Dargen D’Amico in «Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012». Una curiosità più recente: nel 2018 le strade degli 883 e di Spider-Man si sono incrociate con un easter egg nel videogioco «Marvel’s Spider-Man».

Domande frequenti Cosa significa «Hanno ucciso l’Uomo Ragno» degli 883? In un’intervista a «TV Sorrisi e Canzoni» Max Pezzali ha spiegato che l’Uomo Ragno rappresenta la purezza adolescenziale uccisa dal mondo adulto. Lo stesso Pezzali ha però raccontato che la frase del titolo nacque senza un significato preciso e che la lettura sulla purezza arrivò dopo. Il testo è una cronaca surreale in cui nessuno scopre chi sia il colpevole. Quando è uscita «Hanno ucciso l’Uomo Ragno» degli 883? L’album d’esordio degli 883, da cui il brano è stato estratto come secondo singolo, è uscito il 10 febbraio 1992. Il pezzo però risale al 1990, due anni prima. L’album è stato registrato a Milano tra settembre 1991 e gennaio 1992. «Hanno ucciso l’Uomo Ragno» parla di Falcone e della mafia? Dopo le stragi di mafia del 1992 alcuni ascoltatori lessero nel brano un’allusione al giudice Falcone. Secondo una ricostruzione, Max Pezzali ha sempre smentito, ricordando che il pezzo era stato scritto prima delle stragi. I riferimenti alla mafia nel testo sono ironici e inseriti in una cronaca surreale. Cosa c’entra Walter Zenga con «Hanno ucciso l’Uomo Ragno»? Walter Zenga, portiere soprannominato «l’Uomo Ragno», non c’entra con il significato del testo. Max Pezzali ha raccontato a «I Lunatici» che Zenga canticchiò il brano ai giornalisti, e da lì sarebbe nata l’associazione con il calciatore. Come è nata la canzone «Hanno ucciso l’Uomo Ragno»? Secondo Max Pezzali la musica era pronta ma mancavano le parole. A cena gli venne in mente la frase del titolo e scrisse il ritornello pensando: «O è una cavolata pazzesca o è la svolta!». Il racconto cambia nei dettagli da una versione all’altra, ma sono tutte versioni dello stesso Pezzali.

Fonte: “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, gli 883 e la Marvel – The Mouse Stories · 883, Cecchetto: “Max Pezzali? Passiamo ad altro. Serie Sky? Non ho visto una puntata, ma l’ho scritta io la storia. Mauro Repetto? Sognatore”. E su “Hanno ucciso l’uomo ragno”, Jovanotti, Amadeus, Fiorello e la radio… – MOW – Mowmag.com · Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, la storia del primo album degli 883 · Significato di Hanno ucciso l’Uomo Ragno · Max Pezzali, Hanno ucciso l’uomo Ragno: “Zenga la canticchiò ai giornalisti e da lì ci fu l’associazione” – Noi degli 80-90 · Hanno Ucciso L’Uomo Ragno: i brani leggendari degli 883 che hanno segnato la serie – Movieplayer.it · 883 (band) · Com’è nata «Hanno ucciso l’uomo ragno» e cosa c’entra Cecchetto: la storia della canzone degli 883 – La videoscheda – La Sicilia · Hanno ucciso l’Uomo Ragno (album) · Hanno ucciso l’Uomo Ragno (song) · Hanno ucciso l’uomo ragno – 883 – testo+video+significato · Max Pezzali spiega Hanno ucciso l’Uomo Ragno: ecco perché ha poco senso