Io Canto Generation, secondo DavideMaggio.it la conduce Lorella Cuccarini al posto di Gerry Scotti

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’anticipazione di DavideMaggio.it, Lorella Cuccarini condurrà la nuova edizione di Io Canto Generation su Canale 5 al posto di Gerry Scotti, impegnato con La Ruota della Fortuna. Al 12 novembre 2026 l’annuncio ufficiale non c’è ancora. Il debutto è atteso nei primi mesi del 2027.

I punti chiave Lorella Cuccarini sostituirà Gerry Scotti alla conduzione di Io Canto Generation su Canale 5, secondo quanto anticipato da DavideMaggio.it.

Gerry Scotti non può condurre Io Canto Generation perché è impegnato con le registrazioni de La Ruota della Fortuna.

Michelle Hunziker era la prima scelta per Io Canto Generation, ma i suoi impegni in Germania hanno cambiato i piani; resta alla guida di Io Canto Family.

Lorella Cuccarini non conduce un programma dalla stagione 2019/2020, l’ultima a La vita in diretta.

Io Canto Generation dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2027 in prima serata su Canale 5.

Lorella Cuccarini sarà la conduttrice della nuova edizione di Io Canto Generation su Canale 5, al posto di Gerry Scotti. Lo ha anticipato DavideMaggio.it; l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato.

Perché Gerry Scotti non condurrà la nuova edizione

Gerry Scotti è impegnato con le registrazioni de La Ruota della Fortuna e, per questo motivo, non avrebbe potuto condurre Io Canto Generation.

La prima scelta per sostituirlo era Michelle Hunziker, già conduttrice di due edizioni di Io Canto Family. Gli impegni di Michelle Hunziker in Germania avrebbero però cambiato i piani e la scelta è ricaduta su Lorella Cuccarini. Michelle Hunziker resterà alla guida di Io Canto Family.

Lorella Cuccarini torna a condurre dopo sei anni

Lorella Cuccarini non conduce un programma dalla stagione 2019/2020, l’ultima a La vita in diretta. Lasciò quel programma dopo uno scontro finito sui giornali con Alberto Matano.

Dal 2020 la showgirl, lanciata anni fa da Pippo Baudo, fa parte del corpo docente di Amici di Maria De Filippi. In questi anni ha co-condotto Sanremo, ha condotto una serata con Il Volo e ha avuto una puntata di This Is Me a lei dedicata. Oggi è anche tra i concorrenti di The Traitors su Amazon Prime.

Le edizioni di Io Canto dal 2010 a oggi

Il format è andato in onda dal 2010 al 2013 con quattro edizioni della versione classica, tutte condotte da Gerry Scotti. Poi è rimasto fermo per dieci anni, fino al 2023, quando è stato rilanciato con tre spin-off.

Versione Edizioni andate in onda Conduzione Io Canto (classico, 2010-2013) 4 Gerry Scotti Io Canto Generation 2 Gerry Scotti Io Canto Senior 1 Gerry Scotti Io Canto Family 2 Michelle Hunziker

Quando potrebbe debuttare Io Canto Generation con Cuccarini

La nuova edizione di Io Canto Generation dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2027, in prima serata su Canale 5.

Resta da capire se tornerà anche Io Canto Senior, la versione dedicata agli over 60: la conferma non è ancora arrivata.

Domande frequenti Chi conduce la nuova edizione di Io Canto Generation? Secondo l’anticipazione di DavideMaggio.it, la nuova edizione di Io Canto Generation su Canale 5 sarà condotta da Lorella Cuccarini. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato. Perché Gerry Scotti non conduce più Io Canto Generation? Gerry Scotti è impegnato con le registrazioni de La Ruota della Fortuna e per questo non avrebbe potuto condurre la nuova edizione di Io Canto Generation. Aveva condotto le edizioni precedenti del programma. Chi era la prima scelta per condurre Io Canto Generation al posto di Gerry Scotti? La prima scelta era Michelle Hunziker, già conduttrice di due edizioni di Io Canto Family. I suoi impegni in Germania avrebbero però cambiato i piani, e la scelta è ricaduta su Lorella Cuccarini. Quando va in onda la nuova edizione di Io Canto Generation? La nuova edizione di Io Canto Generation dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2027, in prima serata su Canale 5. Al 12 novembre 2026 non è stata comunicata una data precisa. Michelle Hunziker conduce ancora Io Canto Family? Sì, Michelle Hunziker resterà alla guida di Io Canto Family, di cui ha già condotto due edizioni. Non condurrà invece Io Canto Generation.

Fonte: Isa e Chia · Altopascio.info · Tutto.TV · Il Difforme