Link condivisi di ChatGPT: come vedere ed eliminare quelli attivi

di Redazione ZON

In sintesi. Per eliminare i link condivisi di ChatGPT, su chatgpt.com si apre «Impostazioni», poi «Controlli dei dati» e, accanto a «Link condivisi», «Gestisci». Nell’elenco «Elimina link condiviso» rimuove un link, «Elimina tutti i link condivisi» cancella l’intero elenco. Secondo il centro assistenza OpenAI, verificato a novembre 2026, i link non scadono da soli.

I punti chiave Il percorso su chatgpt.com è «Impostazioni», «Controlli dei dati», «Link condivisi», «Gestisci».

I link condivisi di ChatGPT non scadono da soli: restano attivi finché l’utente non li elimina.

L’elenco «Link condivisi» comprende due tipi di link: le conversazioni (indirizzo che inizia con https://chatgpt.com/share/) e le attività pianificate (https://chatgpt.com/s/).

L’eliminazione di un link non cancella le copie già fatte da altri utenti, secondo fonti non ufficiali.

Modificare l’impostazione «Improve the model for everyone» non elimina i link condivisi esistenti.

Su ChatGPT apri «Impostazioni», poi «Controlli dei dati», e accanto a «Link condivisi» seleziona «Gestisci». Dall’elenco elimini un link alla volta con «Elimina link condiviso», oppure tutti insieme da «Altre azioni» e «Elimina tutti i link condivisi». I link non scadono da soli: restano attivi finché non li elimini.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e che cosa serve?

Serve un account ChatGPT personale. Il percorso qui sotto è quello descritto dal centro assistenza OpenAI per chatgpt.com.

Le pagine di assistenza dicono che i link condivisi sono disponibili anche nelle app iOS e Android, ma non descrivono i passaggi per l’app. Se usi il telefono, cerca le stesse voci dalle impostazioni dell’app. Le aree di lavoro aziendali hanno regole proprie, spiegate più sotto.

Come si eliminano i link condivisi di ChatGPT, passo per passo?

Apri ChatGPT (chatgpt.com) ed entra nel tuo account. Vai a «Impostazioni». Di solito ci si arriva dall’icona del profilo. Seleziona «Controlli dei dati». In corrispondenza di «Link condivisi», seleziona «Gestisci». Si apre l’elenco dei link attivi, cioè quelli che puoi vedere ed eliminare.

Per eliminare un solo link

Nell’elenco seleziona «Elimina link condiviso» sull’elemento che ti interessa.

Per eliminare tutti i link

Nell’elenco apri «Altre azioni» e seleziona «Elimina tutti i link condivisi».

Un esempio: hai mandato a un collega il link di una chat con la bozza di una lettera, e il collega ha finito di lavorarci. Apri «Gestisci» ed elimina il link corrispondente, così nessun altro potrà aprirlo.

Che cosa compare nell’elenco «Link condivisi»?

L’elenco comprende sia le conversazioni condivise sia le attività pianificate condivise. I due tipi di link si riconoscono dall’indirizzo e si comportano in modo diverso quando elimini l’account.

Tipo di link Come inizia l’indirizzo Se elimini l’account Conversazione condivisa https://chatgpt.com/share/ Il link viene eliminato insieme all’account Attività pianificata condivisa https://chatgpt.com/s/ Va eliminato prima, dalle attività originali o da «Link condivisi» in «Controlli dei dati»

Perché conviene eliminare i link che non servono più?

I link condivisi non hanno una data di scadenza configurabile, e OpenAI consiglia di eliminarli quando l’accesso non serve più. Non offrono nemmeno controlli di accesso destinatario per destinatario: chiunque abbia il link può aprirlo e inoltrarlo.

I link alle conversazioni sono anonimi per impostazione predefinita, quindi non mostrano il tuo nome. Chi li apre vede però tutto il contenuto della chat, compresi i dati personali che hai scritto.

Le pagine dei link finiscono su Google?

Secondo OpenAI le pagine dei link non sono pensate per l’indicizzazione dei motori di ricerca, ma questo non rende privato un link. Fino a fine luglio 2025 ChatGPT offriva un’opzione per rendere le chat condivise ricercabili. OpenAI l’ha poi disattivata, dopo che migliaia di conversazioni erano finite su Google.

OpenAI non ha reso nota una conferma su cosa sia successo ai link indicizzati prima di quella data. Nemmeno la procedura per chiedere a Google di togliere dai risultati le pagine di link già eliminati è stata verificata per questa guida.

Cambiare le impostazioni di addestramento elimina i link?

No. Per un account personale, modificare l’impostazione «Improve the model for everyone» (Migliora il modello per tutti) non elimina i link condivisi esistenti e non cambia chi può aprirli. I link vanno eliminati a parte, da «Link condivisi».

Che cosa non fa l’eliminazione di un link?

Fonti non ufficiali avvertono che eliminare il link non cancella le copie già fatte. Se un altro utente ha già usato la conversazione nel proprio account, il suo storico resta. Una copia salvata o indicizzata altrove può restare visibile.

OpenAI non ha dato una conferma ufficiale su cosa succeda al link se elimini la conversazione originale. Per questo, se vuoi chiudere l’accesso, elimina il link dall’elenco «Link condivisi» invece di affidarti alla cancellazione della chat.

E se l’account è di un’azienda?

Le aree di lavoro aziendali hanno regole proprie. In alcune aree Enterprise i link condivisi sono disattivati di default e non si possono attivare: se non compare l’interruttore di condivisione, non devi fare nulla.

I link di ChatGPT Business sono limitati all’area di lavoro di origine, ma Business non offre lo stesso controllo a livello di area di lavoro per disattivare i link. Per dubbi sulla tua area, rivolgiti all’amministratore.

Come vedere quali conversazioni hai condiviso dall’esportazione dei dati?

Nell’esportazione dei dati di un account personale, i metadati delle conversazioni condivise sono nel file shared_conversations.json. Ogni record contiene ID del link, ID della conversazione, titolo e impostazione di anonimato.

Le attività pianificate, i loro link condivisi e le istantanee salvate non sono inclusi nell’esportazione. Per quelli devi usare l’elenco in «Controlli dei dati».

Domande frequenti Come si eliminano i link condivisi di ChatGPT? Su chatgpt.com si apre «Impostazioni», poi «Controlli dei dati», e accanto a «Link condivisi» si seleziona «Gestisci». Nell’elenco «Elimina link condiviso» rimuove un solo link, mentre «Altre azioni» e poi «Elimina tutti i link condivisi» li rimuove tutti insieme. I link condivisi di ChatGPT scadono? No, i link condivisi di ChatGPT non scadono da soli e non hanno una data di scadenza configurabile. Restano attivi finché l’utente non li elimina, e OpenAI consiglia di eliminarli quando l’accesso non serve più. Cambiare le impostazioni di addestramento di ChatGPT elimina i link condivisi? No. Per un account personale, modificare l’impostazione «Improve the model for everyone» (Migliora il modello per tutti) non elimina i link condivisi esistenti e non cambia chi può aprirli. I link vanno eliminati a parte, da «Link condivisi». Che cosa succede ai link condivisi di ChatGPT se elimino l’account? Il link a una conversazione condivisa, che inizia con https://chatgpt.com/share/, viene eliminato insieme all’account. Il link a un’attività pianificata condivisa, che inizia con https://chatgpt.com/s/, va eliminato prima, dalle attività originali o da «Link condivisi» in «Controlli dei dati». Dove vedo quali conversazioni ho condiviso su ChatGPT dall’esportazione dei dati? Nell’esportazione dei dati di un account personale, i metadati delle conversazioni condivise sono nel file shared_conversations.json. Ogni record contiene ID del link, ID della conversazione, titolo e impostazione di anonimato. Le attività pianificate condivise non sono incluse nell’esportazione.

Foto: Kristian D’Amato (CC BY)

Fonte: OpenAI Help Center (italiano) – Link condivisi di ChatGPT · OpenAI Help Center – Sharing conversations and scheduled tasks in ChatGPT · OpenAI Help Center – ChatGPT shared links (FAQ) · OpenAI Help Center – ChatGPT Shared Links FAQ (Enterprise Version) · OpenAI Help Center – ChatGPT Shared Links FAQ (versione precedente) · ANSA · Avantgrade.com · Telefonino.net