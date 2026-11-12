Ascolti tv dell’11 novembre 2026: Tale e Quale Show vince con il 22,8%, Viola come il Mare al 14%

di Redazione ZON

In sintesi. Il programma più visto della prima serata di mercoledì 11 novembre 2026 è stato Tale e Quale Show su Rai1, con 3.112.000 spettatori e il 22,8% di share. Su Canale 5 Viola come il Mare 3 ha raccolto 1.970.000 spettatori e il 14%. Su La7 Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo ha ottenuto il 9,1%.

I punti chiave Tale e Quale Show su Rai1 l’11 novembre 2026 ha raccolto 3.112.000 spettatori, pari al 22,8% di share.

Viola come il Mare 3 su Canale 5 ha avuto 1.970.000 spettatori e il 14% di share.

Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo su La7 ha raggiunto 1.295.000 spettatori e il 9,1%, sopra Chi l’ha Visto? su Rai3 (6,6%) e È Sempre Cartabianca su Rete 4 (5,1%).

Affari Tuoi su Rai1 ha ottenuto 4.860.000 spettatori e il 24,7% di share nell’access prime time, tre punti sopra La Ruota della Fortuna su Canale 5 (21,7%).

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa su Nove, condotto da Fabio Fazio, ha raccolto 651.000 spettatori.

Mercoledì 11 novembre 2026 Tale e Quale Show è stato il programma più visto della prima serata: su Rai1 ha raccolto 3.112.000 spettatori, pari al 22,8% di share. Su Canale 5 Viola come il Mare 3 si è fermata a 1.970.000 spettatori e al 14%.

La presentazione di Tale e Quale Show, andata in onda su Rai1 prima del programma, ha interessato 3.437.000 spettatori, con il 18,4% di share.

Su La7 Aldo Cazzullo porta Una Giornata Particolare al 9,1%

Una Giornata Particolare, il programma in cui Aldo Cazzullo racconta la giornata cruciale di un personaggio storico, ha raggiunto 1.295.000 spettatori su La7. Lo share è stato del 9,1%.

Il dato di Una Giornata Particolare è superiore a quello di Chi l’ha Visto? su Rai3, fermo al 6,6%, e a quello di È Sempre Cartabianca su Rete 4, che ha chiuso al 5,1%.

Come è andata la prima serata sulle altre reti

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tale e Quale Show 3.112.000 22,8% Canale 5 Viola come il Mare 3 1.970.000 14% La7 Una Giornata Particolare 1.295.000 9,1% Rai3 Chi l’ha Visto? 963.000 6,6% Italia 1 La guerra di domani 886.000 5,8% Nove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa 651.000 4,2% Rete 4 È Sempre Cartabianca 612.000 5,1% Tv8 4 Ristoranti 350.000 2,5% Rai2 Patù – La Passione delle Idee 239.000 1,6%

Su Italia 1 La guerra di domani, film del 2021 diretto da Chris McKay con Chris Pratt, ha totalizzato 886.000 spettatori e il 5,8%.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio sul Nove, ha raccolto 651.000 spettatori. Nella parte finale, intitolata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…, gli spettatori sono stati 353.000, con il 4,1%.

Nell’access prime time Affari Tuoi resta sopra La Ruota della Fortuna

Nella fascia che precede la prima serata, Affari Tuoi su Rai1 ha ottenuto 4.860.000 spettatori e il 24,7% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha raccolto 4.249.000 spettatori e il 21,7%, tre punti sotto.

Secondo i dati illustrati da Pier Silvio Berlusconi alla stampa a Cologno Monzese, La Ruota della Fortuna nel 2026 ha una media vicina al 24% di share e supera i quattro milioni di spettatori.

Domande frequenti Qual è stato il programma più visto l’11 novembre 2026? Il programma più visto della prima serata dell’11 novembre 2026 è stato Tale e Quale Show su Rai1. Ha raccolto 3.112.000 spettatori, pari al 22,8% di share. Quanti spettatori ha avuto Viola come il Mare 3 l’11 novembre 2026? Viola come il Mare 3 su Canale 5 ha avuto 1.970.000 spettatori e il 14% di share l’11 novembre 2026. Si è piazzata dietro Tale e Quale Show di Rai1, che ha toccato il 22,8%. Che share ha fatto Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo su La7? Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo ha raggiunto 1.295.000 spettatori e il 9,1% di share su La7 l’11 novembre 2026. Il dato supera quello di Chi l’ha Visto? su Rai3 (6,6%) e di È Sempre Cartabianca su Rete 4 (5,1%). Chi ha vinto l’access prime time l’11 novembre 2026, Affari Tuoi o La Ruota della Fortuna? Ha vinto Affari Tuoi su Rai1, con 4.860.000 spettatori e il 24,7% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha raccolto 4.249.000 spettatori e il 21,7%, tre punti sotto. Quanti spettatori ha avuto Il Tavolo di Che Tempo Che Fa sul Nove? Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, ha raccolto 651.000 spettatori sul Nove l’11 novembre 2026, con il 4,2% di share. La parte finale, intitolata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…, ha avuto 353.000 spettatori e il 4,1%.

Fonte: Davide Maggio · Super Guida TV · Super Guida TV