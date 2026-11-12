Black Doves 2 su Netflix: per Diego Castelli è meglio della prima stagione

di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione di Black Doves, serie Netflix con Keira Knightley e Ben Whishaw, è migliore della prima secondo il recensore Diego Castelli. I sei nuovi episodi aggiungono spessore emotivo ai personaggi, ma mantengono i difetti di partenza, come la trama poco verosimile. La prima stagione, anch’essa di sei episodi, è uscita nel dicembre 2024.

I punti chiave La seconda stagione di Black Doves ha sei episodi ed è disponibile su Netflix.

Secondo Diego Castelli, la seconda stagione di Black Doves è migliore della prima perché emoziona di più.

La prima stagione di Black Doves è uscita su Netflix nel dicembre 2024 con sei episodi.

Tra i difetti della seconda stagione, Diego Castelli indica la trama poco verosimile e la morte troppo rapida del personaggio di Neve Campbell.

Una terza stagione di Black Doves non risulta rinnovata da Netflix, ma Diego Castelli la considera altamente probabile.

Attenzione: spoiler. La seconda stagione di Black Doves, la serie Netflix con Keira Knightley e Ben Whishaw, è migliore della prima secondo Diego Castelli, autore della recensione: i sei nuovi episodi danno più spessore emotivo ai personaggi, pur conservando i difetti di partenza.

Perché la seconda stagione di Black Doves convince più della prima

Nella prima stagione, uscita su Netflix con sei episodi nel dicembre 2024, la serie mescolava spy story, azione e commedia nera. Castelli la giudica una serie compatta e di buona personalità, ma poco memorabile. La seconda stagione, per lui, ha gli stessi pregi in versione più ricca: «di più».

Il divertimento resta intatto, con personaggi sopra le righe, violenza e scene d’azione. Si aggiunge Laila, un’altra killer eccentrica interpretata da Ambika Mod. L’attrice ritrova Ben Whishaw, che in Black Doves è Sam, dopo la miniserie This Is Going to Hurt.

La differenza vera, secondo Castelli, è che la serie ora emoziona. Reed, capo delle Black Doves, ha un passato simile a quello di Helen: anche lei era infiltrata in profondità. Per questo ha ucciso il padre di sua figlia, poi l’uomo che amava, e infine ha abbandonato la bambina.

Anche Sam paga un prezzo enorme: uccide l’uomo che ama, sparando da un palazzo di fronte. Sul versante positivo c’è l’amore tra le due killer Eleanor e Williams, nato tra pallottole e contratti di morte.

Quali difetti restano anche nella seconda stagione

La stagione non diventa più verosimile. Con il marito di Helen promosso primo ministro, l’idea che lei si muova da spia senza che nessuno sappia nulla è ancora più difficile da credere. Castelli ricorda che la serie è iperbolica e fumettosa fin dall’inizio, ma chiede allo spettatore uno sforzo in più.

Ci sono anche occasioni sprecate. Neve Campbell, volto della saga di Scream, muore troppo in fretta rispetto al suo potenziale. La rivelazione che Katia Chernov, interpretata da Sylvia Hoeks, è la figlia perduta di Reed funziona, ma sembra trattata di fretta in sei episodi.

Come finisce la stagione e che cosa può succedere nella terza

Nel finale Katia ha pianificato tutto: vuole far crollare le Black Doves nel modo più pubblico possibile. Per riuscirci costringe Helen a scegliere tra uccidere il marito Wallace, interpretato da Andrew Buchan, e perdere i figli. Helen spara contro una finestra e inganna Katia, facendole credere che Wallace sia morto.

Nel frattempo Eleanor, Williams e Laila assaltano la sede delle Black Doves e salvano Reed, mentre Patrick riesce a fuggire. Katia, ferita gravemente, sente da Reed le parole che voleva: non ha mai smesso di amarla. Katia è in realtà Vita, la bambina che Reed ebbe da infiltrata nel 1988.

L’ultima scena mette Helen e Wallace faccia a faccia. Secondo Keira Knightley, lui l’ha scoperta in sostanza e lei è con le spalle al muro. Sam, invece, sceglie di lasciare Londra e la vita da assassino, ma dice a Helen di chiamarlo se ha bisogno.

«Credo che ami Helen così tanto che tornerebbe»

Lo dice Ben Whishaw parlando del suo personaggio.

Una terza stagione non è ancora stata rinnovata da Netflix. Castelli la considera però altamente probabile, perché il creatore Joe Barton ci starebbe già lavorando. Knightley, sul futuro di Helen e Wallace, dice: «Se ci sarà una terza stagione, lo scopriremo».

Domande frequenti Black Doves 2 è meglio della prima stagione? Secondo Diego Castelli, autore della recensione, sì. La seconda stagione di Black Doves mantiene gli stessi pregi della prima in versione più ricca e riesce a emozionare di più. Restano però i difetti di partenza, come la scarsa verosimiglianza. Quanti episodi ha la seconda stagione di Black Doves? La seconda stagione di Black Doves ha sei episodi, come la prima. La prima stagione è uscita su Netflix nel dicembre 2024. Ci sarà una terza stagione di Black Doves? Netflix non ha ancora rinnovato Black Doves per una terza stagione. Diego Castelli la considera però altamente probabile, perché il creatore Joe Barton ci starebbe già lavorando. Chi è Katia Chernov in Black Doves 2? Katia Chernov è interpretata da Sylvia Hoeks. Nel finale della seconda stagione di Black Doves si scopre che è in realtà Vita, la bambina che Reed ebbe da infiltrata nel 1988. Katia vuole far crollare le Black Doves nel modo più pubblico possibile.