Amici, anticipazioni del 14 novembre: Zerbi non conferma Paulo e Morik, vince Aura

di Redazione ZON

In sintesi. Nella sesta puntata di Amici, di sabato 14 novembre 2026, secondo le anticipazioni Rudy Zerbi non conferma né Paulo né Morik, che escono dalla sua squadra. Aura vince la gara di canto, Benedetta vince quella di ballo, mentre Amadeus manda in sfida Nicolò e Jed. I giudici esterni sono Ermal Meta e Oriella Dorella.

I punti chiave Rudy Zerbi non conferma né Paulo né Morik nella sesta puntata di Amici del 14 novembre 2026, secondo le anticipazioni.

Aura vince la gara di canto di Amici e ottiene un viaggio in Polonia per partecipare a un camp musicale.

Benedetta vince la gara di ballo di Amici e ottiene una lezione al Teatro dell’Opera con la compagnia.

Alessandra Celentano assegna a Charli, ultima nella gara di ballo, una penalità di un punto nella gara successiva.

Amadeus manda in sfida Nicolò, penultimo, e Jed, ultimo nella gara di canto.

Gabriele vince il combattimento di pugilato contro Dennis.

Attenzione: spoiler. Nella sesta puntata di Amici di sabato 14 novembre 2026, secondo le anticipazioni, Rudy Zerbi non conferma né Paulo né Morik: la squadra del professore perde entrambi.

Perché Rudy Zerbi elimina sia Paulo sia Morik

Rudy Zerbi arriva alla doppia eliminazione dopo una comparata che mette a confronto Paulo e Morik.

Paulo era già a rischio dalla settimana precedente per i continui ritardi alle lezioni e per il suo atteggiamento. Zerbi aveva fatto entrare Morik proprio per valutare una possibile sostituzione.

Alla fine nessuno dei due viene confermato. Paulo non ha dimostrato di aver cambiato comportamento, mentre a Morik è mancato un percorso artistico definito e quel quid in più necessario per convincere il professore.

Chi vince la gara di canto e chi finisce in sfida

La gara di canto di Amici del 14 novembre 2026 è vinta da Aura, che conquista anche un premio speciale: un viaggio in Polonia per partecipare a un camp musicale.

Posizione Concorrente Prima Aura Seconda Shari Terzi a pari merito Andrea Heros e Kashmere Penultimo Nicolò Ultimo Jed

Amadeus decide di mandare in sfida sia Nicolò sia Jed.

Nella puntata vengono presentati tre inediti: Andrea Heros canta “Vedrai”, Shari propone “Crimine” e Saitta si esibisce con “Classe 99”. Tra gli ospiti musicali ci sono Gaia, con “Senz’Allegria”, e Virginio.

Cosa dice Ermal Meta ai cantanti in gara

Ermal Meta, giudice esterno insieme a Oriella Dorella secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV, definisce una hit l’inedito di Aura. Le consiglia però di guardare di più il pubblico e di cercare meno la telecamera.

A Shari riconosce un timbro unico e un grande talento. Del brano di Andrea Heros apprezza la scrittura, che gli ricorda i titoli di coda di un film degli anni Ottanta, mentre di Kashmere elogia la capacità di trasmettere il giusto mood.

A Nicolò suggerisce di gestire meglio vocalità ed emozioni. Saitta riceve complimenti per l’interpretazione e a Tiaso viene riconosciuta la particolarità del timbro.

Il giudizio più severo è per Jed: la sua canzone è molto “maleducata” e avrebbe richiesto un atteggiamento più aggressivo anche nell’esibizione.

Come va la gara di ballo tra vittoria, penalità e debutto

Nella gara di ballo vince Benedetta, che si aggiudica una lezione al Teatro dell’Opera con la compagnia. Seconda è Clara, terzo Riccardo.

Ultima è Charli, a cui Alessandra Celentano assegna una penalità di un punto nella prossima gara.

Charli balla “Desolee”, Riccardo “Vivere” e Clara “La sera dei miracoli”. Benedetta porta una variazione di Čajkovskij e Lollo danza su un brano di Madame.

Napo fa la sua prima esibizione in gara. Oriella Dorella ne apprezza il dinamismo e gli chiede più sfumature nella rabbia della coreografia.

A Riccardo la giudice riconosce maggiore intensità quando si allontana dall’oggetto usato nella danza. Benedetta riceve complimenti per tecnica e linee, Clara per precisione, tecnica e freschezza, mentre a Lollo viene chiesto di gestire meglio il fiato.

Anna M e Anna A restano ferme anche questa settimana.

Nel pugilato Gabriele batte Dennis

Le sfide sportive sono una novità di questa edizione di Amici. Il combattimento di pugilato tra Gabriele e Dennis è vinto da Gabriele.

Andrea Heros e Kashmere superano le rispettive sfide e possono così partecipare alla gara di canto.

Domande frequenti Chi viene eliminato ad Amici il 14 novembre 2026? Secondo le anticipazioni, nella sesta puntata Rudy Zerbi non conferma né Paulo né Morik, quindi la sua squadra li perde entrambi. Paulo non ha dimostrato di aver cambiato comportamento, mentre a Morik è mancato un percorso artistico definito. Chi vince la gara di canto di Amici del 14 novembre 2026? La gara di canto è vinta da Aura, che ottiene anche un viaggio in Polonia per partecipare a un camp musicale. Seconda è Shari, mentre Andrea Heros e Kashmere sono terzi a pari merito. Chi sono i giudici esterni della sesta puntata di Amici? Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV, i giudici esterni della sesta puntata di Amici sono Ermal Meta e Oriella Dorella. Ermal Meta commenta i cantanti, mentre Oriella Dorella commenta i ballerini. Chi vince la gara di ballo di Amici del 14 novembre 2026? La gara di ballo è vinta da Benedetta, che si aggiudica una lezione al Teatro dell’Opera con la compagnia. Seconda è Clara, terzo Riccardo, mentre l’ultima, Charli, riceve una penalità di un punto da Alessandra Celentano. Quali sono gli inediti e gli ospiti musicali della puntata di Amici del 14 novembre? Gli inediti sono tre: Andrea Heros canta “Vedrai”, Shari propone “Crimine” e Saitta si esibisce con “Classe 99”. Gli ospiti musicali sono Gaia, con “Senz’Allegria”, e Virginio.

Fonte: 2anews