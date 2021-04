Giunge alla quinta puntata il serale del talent show Amici di Maria de Filippi. Ecco cosa è successo

Siamo giunti a più della metà della stagione del talent Amici 20. Sempre meno i partecipanti al programma. Dopo l’eliminazione inaspettata della cantante Enula, avvenuta durante la scorsa puntata, non potremmo meravigliarci più di nulla. Neppure se Amici fosse vinto da Martina o da Deddy. Ma vediamo insieme cosa è successo durante la scorsa puntata.

Potrebbe interessarti:

Ad aprire le danze, la squadra dei “villains” Zebi-Celentano. Si parte con un guanto di sfida di canto: protagonisti in gara Sangiovanni, il pupillo di Rudy Zerbi e a detta di molti il prossimo vincitore, contro Tancredi, della squadra delle “Cuccarisa”. La sfida prevede una riscrittura del celebre brano Una donna per amico, del cantautore Lucio Battisti. A questo giro, la vittoria va a Sangiovanni, dopo un voto unanime da parte dei giudici, che preferiscono le barre del diciottenne a quelle di Tancredi. Belle entrambe le esibizioni.

Dopo la vittoria di Sangiovanni, Alessandra Celentano lancia l’ennesimo guanto di sfida di ballo nei confronti della ballerina Martina. Le dinamiche litigiose tra le due insegnanti Cuccarini-Celentano restano quelle più attese e chiacchierate durante le puntate. Il guanto prevede un balletto modern con molteplici variazioni di classico, sfida che Martina, danzatrice di latino, non può certo affrontare. Questa volta, la strategia della Cuccarini risulta ancora più astuta, rispetto ai rifiuti dei guanti precedenti: al posto di Martina, si esibisce infatti Alessandro, ritenuto più adatto a tale coreografia. Questa mossa si rivela vincente: è il ballerino a portare a segno il punto.

Segue poi un’altra sfida, questa volta di canto. Ormai la formula “Martina sta alla Celentano come Raffaele sta a Rudy Zerbi“ è chiara per tutti. Quest’ultimo infatti da sempre lamenta la scarsa personalità del cantante, allievo di Arisa. Si lancia dunque una sfida tra il giovane ed il cantante Deddy. I giudici preferiscono il secondo, assegnando la vittoria al team Zerbi-Celentano.

In questa prima manche della puntata è Tancredi ad essere nominato per l’eliminazione definitiva, dato che ce ne sarà soltanto una, come la volta precedente.

La seconda manche

Durante la seconda manche della serata, vediamo in sfida ancora Sangiovanni, questa volta contro il ballerino e Alessandro. Il cantante si esibisce in una riscrittura della canzone Felicità, mentre il danzatore esegue una coreografia classica tratta dall’opera Don Chisciotte. Molto apprezzabili entrambe le performance, ma Alessandro convince maggiormente la giuria, per la sua tecnica ed il suo talento espressivo. 1 a 0 per le Cuccarisa. Ancora guanto di sfida di canto: Raffaele VS Deddy in una comparata dei brani di Domenico Modugno. Dopo l’esibizione del pianista, i giudici lo premiano ed il punto va al team Zerbi-Celentano. In nomination per l’eliminazione finale è la ballerina Martina.

Raoul Bova giudica il trash

Ospite della serata l’attore Raoul Bova, prossimamente in tv con la sua ultima fiction Buongiorno mamma!, in onda dal prossimo mercoledì su Canale 5. La conduttrice Maria lo fa poi accomodare su di una poltrona bianca fornita di tablet, chiedendogli di giudicare la prossima esibizione. Un’esibizione davvero molto particolare. Sì, ieri sera abbiamo assistito ad uno dei momenti più trash di questa stagione di Amici 20. Le Cuccarisa lanciano il loro guanto di sfida… proprio sui coach del team avversario Zerbi e Celentano. I 4 insegnanti si “scontrano” in un divertente mix di canto e ballo sulle note del brano di Renato Zero Mi vendo. Raoul Bova, stando al gioco, vota e fa vincere le Cuccarisa.

Il via all’ultima parte dello show. Questa volta, Rudy Zerbi decide di far sfidare il cantante Sangiovanni contro l’unica voce del team Pettinelli-Peparini Aka7even. Anche questa volta la gara è stata vinta dal cantante diciottenne. Davvero un’ottima esibizione quella di Sangiovanni sulle note di Fatti mandare dalla mamma, nonostante Aka abbia ben tenuto banco con una riscrittura del brano Say Something.

Lo studio di Amici si commuove

La prossima sfida vede protagonisti la coppia Sangiovanni-Giulia. Non ci sono dubbi: la Peparini ha preparato una coreografia davvero toccante, che emoziona i giudici: il ballo prevede infatti anche la presenza di Olivia, proprio la figlia dell’insegnate. Giulia e la piccola si esibiscono in un semi passo a due, sulle note di L’anima vola di Elisa. Si vede spuntare anche qualche lacrima, soprattutto da parte dei giudici che sono diventati papà: Stash e Stefano assegnano infatti il punto a Giulia.

In nomination Deddy, Serena e Sangiovanni. In sfida per l’eliminazione finale dunque Deddy, Martina e Tancredi. Dopo le varie esibizioni, il rientro in casetta da rituale per scoprire chi dovrà abbandonare lo show. Nessuna sorpresa quando viene nominata la ballerina Martina: la ragazza lascia la casa, non prima di aver fatto commuovere tutti con le sue tenerezza ed emotività. Adesso la Celentano potrà finalmente dire: “il mio lavoro qui è finito“.