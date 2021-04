Dopo i quattro anticipi del sabato, si completa il 31° turno di Serie A interamente nella giornata domenica. Le probabili formazioni dei match

Probabili formazioni Serie A. – Non sono mancate le emozioni nei quattro anticipi del sabato (su tutte il clamoroso 4-3 del Cagliari sul Parma con due gol dopo il 90′), ma oggi c’è il clou del 31° turno del massimo campionato che si chiuderà alle 20:45 con Napoli-Inter.

Milan-Genoa

A San Siro si apre la domenica del calcio italiano con l’anticipo tra la squadra di Pioli e quella di Ballardini. I rossoneri vogliono rimanere nella scia dell’Inter ma allo stesso tempo guardano con interesse alle sfide odierne, fondamentali in chiave Champions. Il Grifone punta a mettere un’ipoteca sulla salvezza in un match non facile. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta-Juventus

La sfida che vale lo spareggio Champions si gioca al “Gewiss Stadium”. La Dea è in stato di grazia (4 vittorie consecutive) e Gasperini vuole regalarsi la prima vittoria casalinga contro i bianconeri. Pirlo non vuole mollare ma deve fare a meno di Cristiano Ronaldo per la fondamentale sfida odierna. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna-Spezia

Nella corsa a chi vuole mettere la salvezza al sicuro, al “Dall’Ara” può andare in scena una sfida interessante tra felsinei e liguri. Entrambe le squadre sono in una zona di comfort della classifica ma guai a rilassarsi perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio-Benevento

All’Olimpico doveva essere la sfida tra i fratelli Inzaghi ma Simone non ci sarà in virtù della positività al Covid-19. Tuttavia i biancocelesti cercano i tre punti per continuare nella corsa Champions League mentre i sanniti cercano l’impresa come avvenuto in casa della Juventus prima della sosta. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino-Roma

All’Olimpico Grande Torino due squadre a caccia di punti fondamentali. I granata per allontanare il terzultimo posto mentre i giallorossi per continuare a credere nella Champions, dopo la qualificazione in semifinale di Europa League. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli-Inter

L’altro big-match di giornata si gioca al “Maradona” e chiude la trentunesima giornata di Serie A. La capolista vuole inanellare la dodicesima vittoria consecutiva e continuare la fuga verso la gloria. Invece i partenopei voglio giocare lo scherzetto e continuare nella corsa al 4° posto, magari rosicchiando punti dalla sfida tra Atalanta-Juventus. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI