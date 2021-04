Napoli e Inter si affrontano domenica sera nel big match di giornata. Gattuso perde Lozano, Conte ritrova Barella

Il match tra il Napoli e l’Inter si preannuncia essere a dir poco scoppiettante. I partenopei, forti della vittoria esterna contro la Sampdoria della settimana scorsa, vorranno bissare il risultato e proveranno a fare punteggio pieno contro i nerazzurri. L’Inter di Conte, prima in classifica ormai da tempo, affronterà la trasferta al Maradona con il coltello tra i denti pronta a fare razzie per mantenere il distacco sulle inseguitrici.

Potrebbe interessarti:

QUI NAPOLI – Gattuso contro i nerazzurri dovrà fare a meno dell’infortunato Ospina e dello squalificato Lozano. La porta del Napoli sarà quindi difesa da Alex Meret, con il quartetto difensivo composto da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly ed Hysaj spostato sull’out di sinistra. Fabian Ruiz sarà nuovamente assistito da Demme in mediana, mentre la batteria di trequartisti dovrebbe essere composta da Insigne, Politano e Zielinski in ballottaggio con Mertens. Osimhen è in forma strepitosa e dovrebbe nuovamente guidare l’attacco azzurro, ma anche qui la corsa con Mertens è serrata.

QUI INTER – Dopo l’ampio turnover visto con il Cagliari, Conte ritrova la sua formazione tipo per l’importante sfida contro il Napoli. In porta confermato Handanovic con la linea difensiva a 3 composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Hakimi e Darmian agiranno a centrocampo sugli esterni mentre Barella ed Eriksen saranno le mezzali con Brozovic in cabina di regia. In attacco torna la Lu-La con Lukaku e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.

Allenatore: Gattuso.

A disposizione: Contini, Rui, Maksimovic, Rrahmani, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Mertens, Petagna, Cioffi. Indisponibili: Ghoulam, Ospina. Squalificati: Lozano. Diffidati: Demme, Rui.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; R. Lukaku, L. Martinez.

Allenatore: Conte.

A disposizione: I. Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Vecino, Gagliardini, Young, Sensi, Perisic, Sanchez, Pinamonti. Indisponibili: Vidal, Kolarov. Squalificati: -. Diffidati: Young, Lukaku.

ARBITRO: Doveri di Roma