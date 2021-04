Torino-Roma, le probabili formazioni del match del 31° turno

- Consigliato per te -

Allo stadio “Grande Torino”, Torino-Roma si affrontano nella gara valida per il 31° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match

Alle ore 18:00, Torino-Roma si affrontano nel primo posticipo domenicale valido per il 31° turno della Serie A. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria. I granata hanno sconfitto in trasferta l’Udinese, guadagnando tre punti fondamentali in ottica salvezza. I giallorossi hanno vinto con il Bologna, e in settimana si sono qualificati alle semifinali di Europa League eliminando l’Ajax. In classifica il Torino è 17° con 27 punti, la Roma settima con 54.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:00, e sarà trasmesso su Sky.

Le probabili formazioni

QUI TORINO- Ancora out Sirigu, in porta Milinkovic-Savic. In difesa rientrano Singo e Nkoulou, con Ansaldi sulla fascia sinistra. A centrocampo Mandragora, Verdi e Rincon, in avanti la coppia formata da Sanabria e Belotti.

QUI ROMA- Mini-turnover per i giallorossi, che devono smaltire le fatiche di coppa. In difesa spazio a Fazio, a destra confermato Karsdorp, a sinistra Bruno Peres. A centrocampo torna Vilar al fianco di Veretout, in avanti il tridente spagnolo con Pedro, Carles Perez e Mayoral.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca.