La Roma è in semifinale di Europa League. All’Olimpico i giallorossi pareggiano 1-1 con l’Ajax e passano al turno successivo

Dopo tre anni, la Roma torna in una semifinale europea. All’epoca era la Champions League, oggi l’Europa League. I giallorossi pareggiano 1-1 con l’Ajax e passano al turno successivo, dove affronteranno il Manchester United. Decisivo Dzeko, autore del gol del pareggio.

La partita

Subito una buona occasione per la Roma con Pellegrini, servito splendidamente da Dzeko, ma il suo tiro è debole e viene bloccato da Stekelenburg. Per il resto del primo tempo i giallorossi lasciano l’iniziativa agli olandesi, che però non arrivano mai ad impensierire sul serio Pau Lopez. L’occasione più pericolosa dell’Ajax arriva su un errore in disimpegno del portiere spagnolo, ma Diawara salva il tiro a botta sicura di Klaassen. La Roma non esce mai dalla propria metà campo, ma riesce a concludere il primo tempo sullo 0-0.

Nella ripresa tra gli ospiti entra Brobbey, e l’attaccante olandese trova subito la rete del vantaggio con un pallonetto che scavalca Pau Lopez e si infila in porta. Pochi minuti dopo l’Ajax trova anche la rete del raddoppio con Tadic, ma dopo aver controllato al Var l’arbitro annulla per un fallo precedente su Mkhitaryan.

Scampato il pericolo, la Roma comincia a prendere coraggio, e trova il pareggio alla prima vera occasione. Discesa sulla sinistra di Calafiori, palla in mezzo, un tocco di un difensore favorisce Dzeko che in scivolata trova il gol del pareggio. Nel finale i giallorossi resistono agli attacchi degli olandesi ed entrano tra le prime quattro dell’Europa League.

Roma Ajax 1-1: risultato e tabellino

Marcatori: 48′ Brobbey, 72′ Dzeko

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori (80′ Villar); Pellegrini, Mkhitaryan (87′ Pedro); Dzeko (80′ Mayoral). All. Paulo Fonseca

AJAX(4-3-3): Stekelenburg; Klaiber (22′ Schuurs) (83′ Idrissi), J. Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez (70′ Kudus), Klaassen, Gravenberch; Antony (46′ Brobbey), Tadic, Neres (83′ Traorè). All. Erik ten Hag

Ammoniti: Ibanez, Veretout, Mancini, Dzeko, Cristante, Calafiori, Tagliafico, Martinez