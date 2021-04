- Consigliato per te -

Arisa, ospite al Maurizio Costanzo show, ha confessato la sua attrazione per le donne: “per ora non ci andrei a letto, ma mai dire mai”

La cantante Arisa, che non smette mai di far parlare di sè, ha lanciato l’ultima bomba al Maurizio Costanzo Show, dopo l’introduzione di alcuni temi “scottanti”, quali l’amore e l’amicizia tra donne. Dopo la fine della relazione con il suo manager Andre di Carlo, l’artista potentina ha suscitato di nuovo scalpore, con un’inaspettata dichiarazione: “Sì, sono attratta dalle donne però è un’attrazione non consumata“ ha detto al conduttore. “Mi possono piacere le donne, ma non penso di andarci al letto: mi piace più l’abbraccio, il profumo” ha dichiarato Arisa.

La cantante, che da mesi ricopre il ruolo di insegnate di canto nel talent show Amici di Maria De Filippi, ha detto la sua dopo che Giuseppe Cruciani ha parlato dell’amore tra donne. “Mentre prima era un tabù, ora il rapporto fisico tra due donne eterosessuali è sempre più frequente ed esplicito”, ha dichiarato il giornalista. É seguito poi l’intervento di Arisa: “Non ci vedo nulla di male“, ha spiegato, chiudendo con una battuta leggera “per ora non ci andrei a letto, poi se sarà vi farò sapere” ha concluso.