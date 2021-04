Amici 20: ecco la classifica delle esibizioni e dei concorrenti durante l’ultima puntata del serale

Ieri sera si è conclusa la quarta puntata di Amici 20, che ha visto l’eliminazione (immeritata secondo molti) della cantante Enula. Ma vediamo qual è stata la classifica delle esibizioni e dei concorrenti, secondo “la giuria” del magazine Zon.it

Potrebbe interessarti:

1 Tancredi. Inutile dire che i suoi inediti sono energia pura, scritti con coscienza e gusto. Il giovane cantante ieri sera ha saputo prendersi la scena, nonostante abbia rischiato l’eliminazione. Emozionante anche la sua versione di Should I Stay or Should I Go dei Clash.

2 Sangiovanni. Da molti considerato il prossimo vincitore, vista l’eliminazione della cantante Enula, che avrebbe potuto meglio tenergli testa. Apprezzabile la sua riscrittura sulla canzone cult Forever Young di ieri sera. Meno le altre esibizioni, ma ormai il giovane artista è sull’onda del successo, e difficilmente retrocederà. Troppo sopravvalutato a parere di molti.

3 Alessandro. Nell’ultima puntata il ballerino più versatile della scuola di Amici 20 ha incantato tutti con le sue esibizioni. La più iconica è stata il balletto tratto dal memorabile film Saturday Night Fever, che ha lanciato l’attore hollywoodiano John Travolta. Davvero una bella riuscita quella di Alessandro nello show di ieri sera, ma qualcuno dovrà consolarlo dopo l’uscita della sua amata Enula.

4 Aka. Un inizio non proprio perfetto quello di Aka, finendo addirittura in nomination per l’eliminazione definitiva. Per fortuna, a questo giro, il giovane cantante napoletano si è salvato in calcio d’angolo, considerati i due “ossi duri” da affrontare Tancredi ed Enula. Emozionante come sempre l’esecuzione del suo inedito Mi manchi, ma notevole anche la riscrittura della canzone di Lady Gaga, Million Reasons.

5 Enula. Nessuno riesce a darsi una risposta concreta sul perché della sua eliminazione. Forse la perdita di interesse da parte dei giudici è stata data dalla sua leggera ripetitività: ormai conosciamo tutti il suo modo di cantare flebile ma elegante. Ad un certo punto avrà smesso di suscitare curiosità. Resta comunque una perdita ingiusta, considerate la sua bravura e soprattutto la permanenza di altri “cantanti” che non sanno neppure intonare per bene una melodia.

6 Giulia. Niente da dire sulla ballerina allieva della Peparini, se non un piccolo appunto sull’esibizione del brano Sei bellissima. La giovane danzatrice, tra le più amate della scuola di Amici, si è vista insolitamente tiepida. In questo pezzo avrebbe dovuto tirar fuori tutta la sua personalità: tanti sorrisi ma poca tecnica, il tutto salvato probabilmente dalla scenografia toccante, un puzzle di foto di lei da piccola. Ancora una volta è risultata la favorita tra il pubblico di Tim Vision.

7 Serena. La giovane ballerina, entrata tra le ultime ad Amici 20, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel ballare. Dopo l’eliminazione della sua “nemesi” Rosa, la ragazza ha saputo tenere la scena, anche se non sempre ha convinto i giudici. Piacevole nelle sue esibizioni, se non fosse per l’effettivo poco coinvolgimento del suo viso mentre balla.

8 Samuele. Simpatico, ma quasi mai innovativo: il ballerino sembra aver perso quel luccichio iniziale che lo caratterizzava. Non male i suoi numeri, ma forse anche Samuele ha stancato il pubblico con la sua monotonia.

9 Raffaele. Non tra i preferiti. Bella voce, ma forse il Principe (per una volta) ha davvero detto una cosa giusta: i pezzi assegnati al giovane cantautore sembrano “più grandi di lui“, e questo aspetto incide sulla sua valutazione. Forse la sua coach Arisa dovrebbe davvero concentrarsi su altri brani da fargli eseguire al serale. Toccante come sempre l’inedito Il sole alle finestre.

10 Deddy. Che dire, sembrava uno dei primi a dover abbandonare lo studio di Amici, e invece va avanti puntata dopo puntata. Cosa ci ha visto Zerbi nell’ex barbiere e copia conforme di Ultimo, ancora se lo chiedono in molti.

11 Martina. Nonostante i continui guanti di sfida lanciati dalla cattiva del ballo Alessandro Celentano, la giovane ballerina di latino è riuscita a salvarsi anche questa volta. Dopo un’unica esibizione da protagonista, nonostante ci fossero comunque i numeri per mandarla via, i giudici hanno penalizzato Serena, assegnando il punto a lei. La condizione favorevole avrà sicuramente influito, dato che la sfida comprendeva l’esecuzione di un ballo latino. La vedremo andar via la prossima settimana?