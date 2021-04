Bologna e Spezia face to face nella 31esima giornata di Serie A. Entrambe cercano punti per arrivare alla salvezza aritmetica

Bologna e Spezia si affrontano in un match valevole per la 31esima giornata di Serie A. I felsinei sono reduci dalla sconfitta contro la Roma, i liguri, invece, dal successo contro il Crotone. Il Bologna ha 34 punti in classifica, 12 in più rispetto al Cagliari terzultimo. Lo Spezia, invece, è la vera rivelazione della stagione con 32 punti conquistati, 10 in più rispetto al Cagliari.

QUI BOLOGNA Mihajlovic non potrà contare su Tomiyasu. Per il Bologna solito 4-2-3-1 con Skorupski in porta, De Silvestri e Dijks esterni, Soumaoro e Danilo al centro. In mediana ci saranno Schouten e Dominguez (o Svanberg), con Orsolini, (favorito su Skov Olsen), Soriano e Barrow sulla trequarti a supporto di Palacio centravanti. .

QUI SPEZIA 4-3-3 per lo Spezia di Italiano con Provedel tra i pali, Ferrer e Marchizza sulle fasce, Ismajli ed Erlic in mezzo. A centrocampo spazio a Pobega, Ricci e Maggiore. Il tridente offensivo sarà composto da Gyasi, Nzola e Verde.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano