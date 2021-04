A Leonessa, un quartiere della città di Brescia, è scoppiato un incendio improvviso. Quattro famiglie sono rimaste senza abitazione

Durante la notte del sabato 17 Aprile, è scoppiato un pericoloso incendio a Leonessa, quartiere della città di Brescia. L’allarme è scattato verso la mezzanotte. In seguito a ciò, vi è stato subito l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali si sono adoperati nell’immediato per domare le fiamme e porre fine a quella che poteva assumere i caratteri di una tragedia.

Potrebbe interessarti:

Bruciata dalle fiamme è stata la copertura di un palazzo a due piani, presso la quale vivevano ben quattro famiglie. Fortunatamente le tempistiche dell’intervento sono state ottimali e i Vigili di Brescia sono riusciti a intervenire prima che potesse accadere il peggio. Infatti, è stato confermato che tutti i residenti sono riusciti a salvarsi, e nessuno di essi ha riportato ferite.

Sono state utilizzate delle lunghe scale e si è preferito utilizzare la schiuma per domare le fiamme. Le tre squadre dei Vigili del Fuoco sono stati al lavoro fino alle sei, al sorgere delle prime luci dell’alba. Per il momento, però, le quattro famiglie resteranno senza abitazione fino a data da destinarsi. Al momento non si sa dove soggiorneranno, ma il comune di Brescia provvederà ad occuparsi dei suoi cittadini fino a quando non gli sarà possibile fare ritorno presso le loro case.