Amici 26, anticipazioni del 14 novembre: perché la puntata è di sabato

di Redazione ZON

In sintesi. La sesta puntata di Amici 26, il talent di Maria De Filippi, registrata il 12 novembre 2026, va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 14 su Canale 5 anziché di domenica. Lo spostamento serve a fare spazio alle ATP Finals, che domenica 15 novembre 2026 occupano Canale 5 nel pomeriggio.

I punti chiave La sesta puntata di Amici 26 è stata registrata il 12 novembre 2026 e va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 14 su Canale 5.

Amici 26 va in onda di sabato perché le ATP Finals occupano Canale 5 nel pomeriggio di domenica 15 novembre 2026.

Secondo le anticipazioni di SuperGuida Tv, Rudy Zerbi non sceglie tra Paulo e Moric e li elimina entrambi.

Gaia, che canta Senz’allegria, e Virginio sono gli ospiti musicali; Ermal Meta giudica il canto e Oriella Dorella il ballo.

Aura è prima nella classifica di canto e Benedetta è prima nella classifica di ballo.

Attenzione: spoiler. Nella sesta puntata di Amici 26 Rudy Zerbi non sceglie tra Paulo e Moric e li elimina entrambi, stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv. La puntata è stata registrata il 12 novembre 2026 e va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 14 su Canale 5.

Perché Amici 26 va in onda sabato 14 novembre e non di domenica

La sesta puntata di Amici 26 slitta a sabato 14 novembre 2026 per fare spazio alle ATP Finals. Domenica 15 novembre, nel pomeriggio, il torneo di tennis occupa Canale 5.

Il talent di Maria De Filippi va in onda di sabato in via eccezionale. La sua collocazione abituale è la domenica.

Perché Rudy Zerbi manda a casa sia Paulo sia Moric

Dopo la puntata precedente il banco di Paulo era a rischio, per i ritardi alle lezioni e per un atteggiamento che a Zerbi non piaceva. Zerbi aveva fatto entrare Moric, che ha trascorso una settimana in casetta.

Secondo le anticipazioni, Paulo non avrebbe cambiato atteggiamento. A Moric, Zerbi non avrebbe visto un percorso artistico definito e di lungo periodo: gli sarebbe mancato quel “quid” in più.

Sul social X il pubblico si divide. C’è chi scrive “Questo sì che è un colpo di scena” e chi commenta “Tanto rumore per nulla”.

Gaia e Virginio ospiti, Ermal Meta e Oriella Dorella giudici

Gli ospiti musicali della puntata di Amici 26 sono Gaia, che canta Senz’allegria, e Virginio. A giudicare i ragazzi ci sono Ermal Meta per il canto e Oriella Dorella per il ballo.

Le classifiche di canto e ballo: Aura e Benedetta davanti

Posizione Canto Ballo Primo posto Aura Benedetta Secondo posto Shari Clara Terzo posto Andrea Heros e Kashmere (pari merito) Riccardo Ultimo posto JED Charli

Nel canto Amadeus manda in sfida i JED, arrivati ultimi. Andrea Heros porta l’inedito Vedrai, Shari porta Crimine e Saitta porta Classe 99.

Nel ballo Alessandra Celentano, responsabile artistica della disciplina, assegna a Charli un -1 nella prossima gara. Charli balla su Désolée.

Le sfide: si salvano Andrea Heros, Kashmere e Gabriele

Andrea Heros e Kashmere, ultimi a pari merito nella puntata precedente, superano entrambi la loro sfida e partecipano alla gara di canto. Nella sfida di pugilato Gabriele vince contro Dennis.

Oriella Dorella dice a Benedetta di appoggiare bene i piedi: “quello che conta è l’inizio e la fine”. A Clara dice che è pulita, precisa e fresca. A Lollo, che balla su una canzone di Madame, dice che è energico e potente ma deve stare attento al fiato.

Anna A e Anna M sono ancora infortunate e non si esibiscono. Napo e Clara tornano dopo un lungo stop.

Domande frequenti Perché Amici 26 va in onda sabato 14 novembre? La sesta puntata di Amici 26 va in onda sabato 14 novembre 2026 per fare spazio alle ATP Finals. Domenica 15 novembre 2026, nel pomeriggio, il torneo di tennis occupa Canale 5, mentre il talent va di solito in onda la domenica. A che ora va in onda Amici 26 il 14 novembre? La sesta puntata di Amici 26 va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. La puntata è stata registrata il 12 novembre 2026. Chi viene eliminato nella sesta puntata di Amici 26? Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, Rudy Zerbi elimina sia Paulo sia Moric senza scegliere tra i due. Moric era entrato su decisione di Zerbi e aveva trascorso una settimana in casetta. Chi sono gli ospiti e i giudici di Amici 26 del 14 novembre? Gli ospiti musicali sono Gaia, che canta Senz’allegria, e Virginio. A giudicare i ragazzi ci sono Ermal Meta per il canto e Oriella Dorella per il ballo. Chi è primo nelle classifiche di canto e ballo di Amici 26? Nella sesta puntata Aura è prima nel canto, davanti a Shari, e Benedetta è prima nel ballo, davanti a Clara. Gli ultimi sono JED nel canto e Charli nel ballo.

Fonte: All Music Italia · Blasting News · Blasting News