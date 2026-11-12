Lotto, estrazione di giovedì 12 novembre 2026: i numeri
In sintesi. Lotto, estrazione di giovedì 12 novembre 2026: ruota di Napoli 62, 03, 68, 61, 63; ruota di Roma 32, 38, 36, 57, 55; ruota di Milano 21, 66, 01, 32, 07.
I punti chiave
- Ruota di Napoli: 62, 03, 68, 61, 63
- Ruota di Roma: 32, 38, 36, 57, 55
- Ruota di Milano: 21, 66, 01, 32, 07
Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di giovedì 12 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.
Estrazione del Lotto di 12/11/2026: i numeri per ogni ruota
|Ruota
|Numeri estratti
|Bari
|73 79 45 13 25
|Cagliari
|70 33 11 71 37
|Firenze
|22 62 56 50 13
|Genova
|11 53 42 74 09
|Milano
|21 66 01 32 07
|Napoli
|62 03 68 61 63
|Palermo
|55 86 62 11 73
|Roma
|32 38 36 57 55
|Torino
|28 46 88 21 71
|Venezia
|25 10 36 89 29
|Nazionale
|72 32 56 25 43
Quando è la prossima estrazione
La prossima estrazione è in programma venerdì 13 novembre 2026.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.
Fonte: Lotto-Italia.it
ARTICOLO PRECEDENTE
Amici 26, anticipazioni del 14 novembre: perché la puntata è di sabato
ARTICOLO SUCCESSIVO
10eLotto serale, estrazione di giovedì 12 novembre 2026: i numeri
Lascia un commento