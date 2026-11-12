Lotto, estrazione di giovedì 12 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di giovedì 12 novembre 2026: ruota di Napoli 62, 03, 68, 61, 63; ruota di Roma 32, 38, 36, 57, 55; ruota di Milano 21, 66, 01, 32, 07.

I punti chiave Ruota di Napoli: 62, 03, 68, 61, 63

Ruota di Roma: 32, 38, 36, 57, 55

Ruota di Milano: 21, 66, 01, 32, 07

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di giovedì 12 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 12/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 73 79 45 13 25 Cagliari 70 33 11 71 37 Firenze 22 62 56 50 13 Genova 11 53 42 74 09 Milano 21 66 01 32 07 Napoli 62 03 68 61 63 Palermo 55 86 62 11 73 Roma 32 38 36 57 55 Torino 28 46 88 21 71 Venezia 25 10 36 89 29 Nazionale 72 32 56 25 43

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma venerdì 13 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it