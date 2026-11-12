10eLotto serale, estrazione di giovedì 12 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di giovedì 12 novembre 2026 sono 03, 10, 11, 21, 22, 25, 28, 32, 33, 38, 45, 46, 53, 55, 62, 66, 70, 73, 79, 86. Numero Oro 73.

I punti chiave Numero Oro: 73

Doppio Oro: 73, 79

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di giovedì 12 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 12/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 03 10 11 21 22 25 28 32 33 38 45 46 53 55 62 66 70 73 79 86 Numero Oro 73 Doppio Oro 73 79

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma venerdì 13 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it