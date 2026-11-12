MillionDay, estrazione di giovedì 12 novembre 2026 (ore 20:30): i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di giovedì 12 novembre 2026 (ore 20:30) sono 04, 19, 20, 36, 52. Numeri Extra: 05, 09, 18, 27, 33.

I punti chiave Numeri vincenti: 04, 19, 20, 36, 52

Extra: 05, 09, 18, 27, 33

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di giovedì 12 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 12/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 04 19 20 36 52 Extra 05 09 18 27 33

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma venerdì 13 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it