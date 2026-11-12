Passaparola con Gerry Scotti d’estate? Cosa filtra su Mediaset

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo un’indiscrezione del blogger Davide Maggio, Mediaset valuterebbe di riportare in onda Passaparola con Gerry Scotti conduttore nella prossima estate, nell’access prime time dell’ammiraglia, al posto de La ruota della fortuna. Al 12 novembre 2026 Mediaset non ha annunciato ufficialmente nulla sul palinsesto estivo.

I punti chiave Il blogger Davide Maggio ha diffuso l’indiscrezione su Passaparola in una diretta Instagram.

Mediaset avrebbe in mente una pausa estiva per La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

La ruota della fortuna andrebbe in stop dopo quasi due anni di messa in onda senza interruzioni.

Secondo Davide Maggio, Max Giusti non avrebbe convinto del tutto nelle puntate di prova di Passaparola.

Mediaset non ha annunciato ufficialmente nulla sul palinsesto della prossima estate.

Passaparola potrebbe tornare la prossima estate con Gerry Scotti alla conduzione, al posto de La ruota della fortuna nell’access prime time dell’ammiraglia Mediaset. Per ora è un’indiscrezione, diffusa dal blogger Davide Maggio.

Perché La ruota della fortuna potrebbe fermarsi in estate

Davide Maggio ha rivelato in una diretta Instagram che Mediaset avrebbe in mente una pausa estiva per La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. Il programma andrebbe così in stop dopo quasi due anni di messa in onda senza interruzioni.

L’idea alla base, secondo l’indiscrezione, sarebbe quella di far riposare il format.

Passaparola con Gerry Scotti: cosa dice l’indiscrezione

Sempre secondo Davide Maggio, Mediaset starebbe valutando seriamente di mandare in onda nel periodo estivo una nuova edizione di Passaparola, con Gerry Scotti alla guida del game show.

Nelle puntate di prova dello storico quiz, Max Giusti non avrebbe convinto del tutto. Il blogger sostiene che Mediaset vorrebbe Scotti, definito il re dei quiz, e che lo stesso conduttore avrebbe piacere di tornare a condurre Passaparola.

La Rai e la sfida dell’access estivo

Nei mesi scorsi la Rai ha proposto una versione estiva de L’Eredità, senza ottenere il successo sperato.

Se Mediaset puntasse davvero su Passaparola con Gerry Scotti, resterebbe da capire come risponderebbe la Rai: se riproponendo il quiz con novità o lanciandone uno nuovo.

Cosa resta da capire

Al momento le notizie su Passaparola e sulla pausa estiva de La ruota della fortuna restano indiscrezioni. Mediaset non ha annunciato ufficialmente nulla sul palinsesto della prossima estate.

Domande frequenti Gerry Scotti condurrà Passaparola la prossima estate? Non è confermato. Secondo il blogger Davide Maggio, Mediaset starebbe valutando seriamente una nuova edizione di Passaparola con Gerry Scotti alla guida. Mediaset non ha però annunciato ufficialmente nulla sul palinsesto estivo. La ruota della fortuna va in pausa in estate? Secondo Davide Maggio, Mediaset avrebbe in mente una pausa estiva per La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. Il programma andrebbe in stop dopo quasi due anni di messa in onda senza interruzioni. Per ora si tratta di un’indiscrezione. Perché Mediaset vorrebbe Gerry Scotti al posto di Max Giusti a Passaparola? Secondo Davide Maggio, nelle puntate di prova dello storico quiz Max Giusti non avrebbe convinto del tutto. Il blogger sostiene che Mediaset vorrebbe Gerry Scotti, definito il re dei quiz, e che lo stesso Scotti avrebbe piacere di tornare a condurre Passaparola. Cosa ha fatto la Rai nell’access prime time estivo? Nei mesi scorsi la Rai ha proposto una versione estiva de L’Eredità, senza ottenere il successo sperato. Se Mediaset puntasse su Passaparola con Gerry Scotti, resterebbe da capire se la Rai risponderebbe riproponendo il quiz con novità o lanciandone uno nuovo.

Fonte: LaNostraTv