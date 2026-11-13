My Sweet Lie, puntata del 13 novembre 2026: Burcu disturba il piano contro Hande
In sintesi. Nell’episodio 75 di My Sweet Lie, la soap turca di venerdì 13 novembre 2026, Serkan e Nejat mettono in campo un piano per scoprire che cosa sta architettando Hande ai danni della Kayra Occhiali. Il piano viene disturbato dall’intervento maldestro di Burcu. L’episodio 75 di My Sweet Lie è disponibile in replica streaming.
I punti chiave
- L’episodio 75 di My Sweet Lie è la puntata della soap turca di venerdì 13 novembre 2026.
- Serkan e Nejat vogliono scoprire che cosa sta architettando Hande ai danni della Kayra Occhiali.
- Burcu disturba con un intervento maldestro il piano di Serkan e Nejat contro Hande.
- L’episodio 75 di My Sweet Lie si può rivedere in replica streaming.
Attenzione: spoiler. Nell’episodio 75 di My Sweet Lie, la soap turca di venerdì 13 novembre 2026, il piano di Serkan e Nejat contro Hande viene disturbato da un intervento maldestro di Burcu.
Cosa succede nell’episodio 75 di My Sweet Lie
Serkan e Nejat vogliono scoprire che cosa sta architettando Hande ai danni della Kayra Occhiali. Per riuscirci mettono in campo un piano.
A complicare le cose arriva Burcu. Il suo intervento, maldestro, disturba il piano dei due uomini nella puntata del 13 novembre 2026.
Dove rivedere la puntata del 13 novembre in replica
L’episodio 75 di My Sweet Lie si può rivedere in replica streaming. Il video della puntata del 13 novembre 2026 permette di recuperare la trama anche a chi non l’ha seguita in diretta.
Domande frequenti
Cosa succede nell’episodio 75 di My Sweet Lie?
Nell’episodio 75 di My Sweet Lie, Serkan e Nejat mettono in campo un piano per scoprire che cosa sta architettando Hande ai danni della Kayra Occhiali. Il piano viene disturbato dall’intervento maldestro di Burcu.
Chi disturba il piano di Serkan e Nejat in My Sweet Lie?
A disturbare il piano di Serkan e Nejat è Burcu. Il suo intervento maldestro complica le cose nella puntata del 13 novembre 2026.
Cosa vogliono scoprire Serkan e Nejat su Hande in My Sweet Lie?
Serkan e Nejat vogliono scoprire che cosa sta architettando Hande ai danni della Kayra Occhiali. Per riuscirci mettono in campo un piano, nell’episodio 75 di My Sweet Lie.
Dove si può rivedere la puntata di My Sweet Lie del 13 novembre 2026?
L’episodio 75 di My Sweet Lie, quello del 13 novembre 2026, si può rivedere in replica streaming. Il video della puntata permette di recuperare la trama anche a chi non l’ha seguita in diretta.
Fonte: Super Guida TV
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