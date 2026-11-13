My Sweet Lie, puntata del 13 novembre 2026: Burcu disturba il piano contro Hande

In sintesi. Nell’episodio 75 di My Sweet Lie, la soap turca di venerdì 13 novembre 2026, Serkan e Nejat mettono in campo un piano per scoprire che cosa sta architettando Hande ai danni della Kayra Occhiali. Il piano viene disturbato dall’intervento maldestro di Burcu. L’episodio 75 di My Sweet Lie è disponibile in replica streaming.