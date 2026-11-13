C’è posta per te: in vendita a New York la casa di Kathleen Kelly per 3,95 milioni di dollari

di Redazione ZON

In sintesi. Al 13 novembre 2026 il brownstone al 328 West 89th Street, nell’Upper West Side di Manhattan, a New York, è in vendita a 3,95 milioni di dollari con un annuncio di Leslie J. Garfield. L’edificio compare nel film C’è posta per te del 1998 come casa del personaggio di Meg Ryan, Kathleen Kelly.

I punti chiave Il brownstone al 328 West 89th Street, a New York, è in vendita a 3,95 milioni di dollari, pari a circa 671 dollari per piede quadrato.

La casa di Kathleen Kelly in C’è posta per te è stata costruita nel 1900 in stile neorinascimentale e ha cinque piani più un seminterrato.

L’edificio misura circa 5.885 piedi quadrati, cioè circa 547 metri quadrati, ed è diviso in sette unità residenziali.

Le tasse sulla proprietà ammontano a circa 6.638 dollari al mese, secondo il sito I Love the Upper West Side.

Warner Bros. prepara un remake di C’è posta per te, che sarà scritto e diretto da Jason Orley, secondo Deadline.

Il brownstone al 328 West 89th Street, che nel film C’è posta per te ospita la casa di Kathleen Kelly, il personaggio di Meg Ryan, è in vendita a 3,95 milioni di dollari.

L’edificio si trova nell’Upper West Side di Manhattan, a New York, in un isolato alberato tra Riverside Drive e West End Avenue, a pochi passi da Riverside Park. Al 13 novembre 2026 l’immobile è in vendita con un annuncio di Leslie J. Garfield.

Quanto costa e com’è fatta la casa di Kathleen Kelly

La casa a schiera è stata costruita nel 1900 in stile neorinascimentale, con facciata in mattoni e pietra calcarea. È larga 20 piedi e si sviluppa su cinque piani più un seminterrato.

La superficie è di circa 5.885 piedi quadrati, cioè circa 547 metri quadrati. Il prezzo richiesto equivale a circa 671 dollari per piede quadrato.

Le tasse sulla proprietà ammontano a circa 6.638 dollari al mese, secondo il sito I Love the Upper West Side.

Voce Dato Prezzo richiesto 3,95 milioni di dollari Superficie circa 547 metri quadrati Stanze 14, di cui 8 camere da letto e 9 bagni Unità abitative 7 Giardino privato lotto di 20 per 101 piedi

Sette appartamenti o una sola villa: cosa può farne chi compra

La casa è oggi suddivisa in sette unità residenziali. Chi la acquista può mantenerla come edificio plurifamiliare, usarla come investimento immobiliare o trasformarla in un’unica grande residenza privata.

Uno dei sette appartamenti è il duplex riservato ai proprietari, dotato di aria condizionata centralizzata. Nel suo salone ci sono il parquet a disegni geometrici, le boiserie in legno scuro e un camino, mentre una scala a chiocciola in ferro nero collega i diversi ambienti.

La cucina del duplex ha mobili in legno ed elettrodomestici in acciaio. L’area pranzo è illuminata da grandi finestre a bovindo.

L’annuncio presenta l’immobile come «un’occasione unica per possedere un pezzo di storia dell’Upper West Side».

Il film del 1998 e il remake in preparazione

Il film C’è posta per te è una commedia romantica del 1998 diretta da Nora Ephron, con Meg Ryan e Tom Hanks. Kathleen Kelly gestisce una piccola libreria per bambini ereditata dalla madre, mentre Joe Fox è il proprietario della catena Fox Books, che apre un megastore nel suo quartiere.

I due sono rivali nella vita reale, ma si innamorano senza saperlo scambiandosi email online sotto pseudonimo. Secondo il West Side Rag, Nora Ephron viveva nell’Upper West Side e nel 1980 si era trasferita all’Apthorp, tra Broadway e la 79ª Strada.

Il titolo originale, You’ve Got Mail, torna d’attualità anche per un altro motivo. Secondo Deadline, Warner Bros. prepara un remake del film, che sarà scritto e diretto da Jason Orley.

Domande frequenti Quanto costa la casa di Meg Ryan in C’è posta per te? La casa del personaggio di Meg Ryan, Kathleen Kelly, è in vendita a 3,95 milioni di dollari. Il prezzo equivale a circa 671 dollari per piede quadrato. Le tasse sulla proprietà sono di circa 6.638 dollari al mese, secondo il sito I Love the Upper West Side. Dov’è la casa di C’è posta per te? La casa è il brownstone al 328 West 89th Street, nell’Upper West Side di Manhattan, a New York. Si trova in un isolato alberato tra Riverside Drive e West End Avenue, a pochi passi da Riverside Park. Quanto è grande la casa di Kathleen Kelly? La casa misura circa 5.885 piedi quadrati, cioè circa 547 metri quadrati, su cinque piani più un seminterrato. È larga 20 piedi e conta 14 stanze, di cui 8 camere da letto e 9 bagni, divise in sette unità abitative. Cosa si può fare con la casa di C’è posta per te? L’edificio è oggi suddiviso in sette unità residenziali. Chi lo acquista può mantenerlo come edificio plurifamiliare, usarlo come investimento immobiliare o trasformarlo in un’unica grande residenza privata. Ci sarà un remake di C’è posta per te? Secondo Deadline, Warner Bros. prepara un remake del film del 1998 diretto da Nora Ephron. Il nuovo film sarà scritto e diretto da Jason Orley.

Fonte: Eventi e News · Vanity Fair Italia · Zazoom Social News · Secret NYC