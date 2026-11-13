Cosa vedere su Prime Video nel weekend 13-15 novembre 2026: serie, un action con Liam Neeson e due film in scadenza

di Redazione ZON

In sintesi. Nel weekend dal 13 al 15 novembre 2026 Prime Video propone due serie, The Traitors Italia 2 e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, e tre film: The Mongoose con Liam Neeson, Soldado e Bliss. Soldado lascia il catalogo il 15 novembre 2026, Bliss il 20 novembre 2026.

I punti chiave The Traitors Italia 2, reality condotto da Alessia Marcuzzi, è su Prime Video dal 6 novembre 2026: gli episodi 4 e 5 escono il 13 novembre 2026 e il gran finale è atteso venerdì 20 novembre 2026.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 ha 8 episodi, e i primi 4 sono su Prime Video dall’11 novembre 2026.

The Mongoose, film d’azione statunitense con Liam Neeson, è su Prime Video dal 4 novembre 2026.

Soldado, thriller USA-Messico del 2018, scade su Prime Video il 15 novembre 2026.

Bliss, horror statunitense del 2019, scade su Prime Video il 20 novembre 2026.

Nel weekend dal 13 al 15 novembre 2026 Prime Video offre due serie, The Traitors Italia 2 e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, e tre film: The Mongoose, Soldado e Bliss.

Per chi vuole una serie: un reality di inganni o un fantasy di guerra

The Traitors Italia 2 è il reality condotto da Alessia Marcuzzi, su Prime Video dal 6 novembre 2026. Gli episodi 4 e 5 escono il 13 novembre 2026. Il gran finale è atteso venerdì 20 novembre 2026.

Nella seconda stagione di The Traitors Italia le prime quattro eliminazioni hanno cambiato gli equilibri tra Leali e Traditori. I Traditori devono ora scegliere se sedurre un Leale o continuare a eliminarli, cercando di non farsi scoprire.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 è una serie fantasy statunitense. I primi 4 episodi su 8 sono su Prime Video dall’11 novembre 2026. La storia riparte cinque anni dopo l’annientamento di Eregion.

Nella Terra di Mezzo le armate di Sauron hanno invaso il mondo. Resistono solo Khazad-dûm, rifugio dei Nani, e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone, difesi dai Tre Anelli elfici. Da Barad-dûr, la torre appena eretta a Mordor, Sauron cerca il potere necessario a schiacciare il suo nemico più tenace. Nani, Elfi, Uomini e Maghi devono unire le forze per fermarlo.

Per chi preferisce un film: un action con Liam Neeson e due titoli da brividi

The Mongoose è un film d’azione statunitense disponibile su Prime Video dal 4 novembre 2026. Liam Neeson interpreta un eroe di guerra con disturbi post-traumatici, accusato ingiustamente di un crimine e rimasto senza niente.

Il protagonista di The Mongoose attraversa il Paese in una corsa in auto, sfidando le forze dell’ordine. Lo sostengono i vecchi compagni d’armi e lo ammira la popolazione, che segue la fuga con entusiasmo. Il suo obiettivo è dimostrare la propria innocenza.

Soldado è un thriller USA-Messico del 2018. La lotta al narcotraffico tra Stati Uniti e Messico si è inasprita, e l’agente Matt Graver deve unire le forze con il misterioso Alejandro Gillick.

Bliss è un horror statunitense del 2019. Una pittrice in preda a un blocco creativo cerca di completare il suo capolavoro e finisce in un inferno allucinatorio fatto di droghe, sesso e morte, nella parte più squallida di Los Angeles.

Quando escono le serie e quando i due film lasciano il catalogo

Titolo Genere Data The Traitors Italia 2, episodi 4-5 Reality Dal 13 novembre 2026 Gli Anelli del Potere 3, episodi 1-4 Fantasy Dall’11 novembre 2026 The Mongoose Azione Dal 4 novembre 2026 Soldado Thriller Scade il 15 novembre 2026 Bliss Horror Scade il 20 novembre 2026

Cosa arriva dopo: le riprese di Due cuori in affitto sono concluse

Prime Video ha concluso le riprese di Due cuori in affitto, serie Prime Original tratta dal romanzo di Felicia Kingsley. La regia è di Laura Chiossone. I protagonisti sono Giacomo Gianniotti e Jacqueline Luna Di Giacomo, nel cast ci sono anche Max Tortora e Ciro Priello.

La serie è girata in Sardegna e sposta da Hamptons a Villasimius l’ambientazione del romanzo. Racconta di un’aspirante sceneggiatrice e di un autore di bestseller, costretti a condividere una villa sul mare per salvare una serie tv. Il romanzo è il più venduto di Kingsley, autrice con quasi 5 milioni di copie vendute in Italia.

Domande frequenti Cosa vedere su Prime Video nel weekend del 13-15 novembre 2026? Prime Video offre due serie, The Traitors Italia 2 e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3. I film sono tre: The Mongoose con Liam Neeson, Soldado e Bliss. Soldado e Bliss sono in scadenza. Quando escono gli episodi 4 e 5 di The Traitors Italia 2? Gli episodi 4 e 5 di The Traitors Italia 2 escono su Prime Video il 13 novembre 2026. La seconda stagione del reality condotto da Alessia Marcuzzi è disponibile dal 6 novembre 2026 e il gran finale è atteso venerdì 20 novembre 2026. Quando lascia Prime Video il film Soldado? Soldado scade su Prime Video il 15 novembre 2026. È un thriller USA-Messico del 2018 sulla lotta al narcotraffico tra Stati Uniti e Messico. Un altro film in scadenza è l’horror Bliss, che lascia il catalogo il 20 novembre 2026. Di cosa parla The Mongoose con Liam Neeson? The Mongoose è un film d’azione statunitense su Prime Video dal 4 novembre 2026. Liam Neeson interpreta un eroe di guerra con disturbi post-traumatici, accusato ingiustamente di un crimine. Attraversa il Paese in una corsa in auto, sfidando le forze dell’ordine, per dimostrare la propria innocenza. Quanti episodi di Gli Anelli del Potere 3 sono su Prime Video? Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 ha 8 episodi in totale. I primi 4 sono su Prime Video dall’11 novembre 2026. La storia riparte cinque anni dopo l’annientamento di Eregion.

Immagine di repertorio

Fonte: Today · Zazoom Social News · ilLibraio.it · Italy for Movies