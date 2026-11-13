Ballando con le Stelle su Rai1 il 14 novembre 2026: orari e palinsesto di sabato
In sintesi. Sabato 14 novembre 2026 Rai1 trasmette Ballando con le Stelle in prima serata, alle 21:30, con la conduzione di Milly Carlucci. Prima vanno in onda il Telegiornale alle 20:00 e Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino, alle 20:35. Alle 23:55 Rai1 propone TG1 Sera.
I punti chiave
- Rai1 manda in onda Ballando con le Stelle sabato 14 novembre 2026 alle 21:30.
- Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle su Rai1.
- Stefano De Martino conduce Affari tuoi su Rai1 alle 20:35, prima della prima serata.
- Rai1 trasmette TG1 Sera alle 23:55 e Ballando on the road all’1:30 della notte.
- Il palinsesto di Rai1 del 14 novembre 2026 comincia alle 6:00 con RaiNews24.
Attenzione: spoiler. Sabato 14 novembre 2026 Rai1 manda in onda Ballando con le Stelle in prima serata, alle 21:30, con la conduzione di Milly Carlucci.
Il palinsesto della rete per la giornata comincia alle 6:00 con RaiNews24 e termina nella notte con la replica di A Sua immagine alle 5:15.
Che cosa va in onda su Rai1 dalle 20:00 alle 23:55
La serata di Rai1 si apre alle 20:00 con il Telegiornale. Alle 20:35 arriva Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino. Alle 21:30 comincia Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.
Alle 23:55 va in onda TG1 Sera. Il programma Ballando on the road è in palinsesto all’1:30 della notte.
|Orario
|Programma
|Conduzione
|20:00
|Telegiornale
|–
|20:35
|Affari tuoi
|Stefano De Martino
|21:30
|Ballando con le Stelle
|Milly Carlucci
|23:55
|TG1 Sera
|–
|01:30
|Ballando on the road
|–
Come si arriva alla prima serata: il pomeriggio di Rai1 il 14 novembre 2026
Alle 14:00 Rai1 propone Bar centrale, condotto da Elisa Isoardi. Alle 15:10 è la volta della puntata quotidiana della stagione 9 de Il Paradiso delle Signore 11, con Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Francesca Del Fa nel cast.
Alle 16:05 va in onda A Sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti. Alle 17:05 Nunzia De Girolamo conduce Ciao Maschio.
Alle 18:40 Marco Liorni conduce L’Eredità weekend, che precede il Telegiornale delle 20:00.
La mattina e la notte: gli altri appuntamenti del palinsesto
Alle 8:35 Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini conducono UnoMattina in famiglia. Alle 10:30 Vira Carbone conduce Buongiorno Benessere.
Alle 11:25 Federico Quaranta conduce Vista terra insieme a Diletta Acanfora. Alle 12:00 Quaranta e Giulia Capocchi conducono Linea verde Storie, dedicato all’Emilia Romagna.
Alle 12:30 Monica Caradonna e Tinto conducono Linea Verde Italia, con la puntata sui borghi della provincia di Latina.
Dopo la mezzanotte, alle 2:35, Gigi Marzullo conduce Sottovoce e dintorni. Alle 4:05 va in onda la seconda parte di Doc Martin 3 – On the Edge, con Martin Clunes e Caroline Catz. Alle 4:50 chiude la notte Techetechetè notte.
Domande frequenti
A che ora inizia Ballando con le Stelle il 14 novembre 2026?
Ballando con le Stelle inizia alle 21:30 di sabato 14 novembre 2026 su Rai1. Lo spettacolo va in onda in prima serata ed è condotto da Milly Carlucci.
Chi conduce Ballando con le Stelle su Rai1?
Ballando con le Stelle su Rai1 è condotto da Milly Carlucci. La puntata di sabato 14 novembre 2026 comincia alle 21:30.
Cosa va in onda su Rai1 prima di Ballando con le Stelle il 14 novembre 2026?
Il 14 novembre 2026 Rai1 trasmette il Telegiornale alle 20:00 e Affari tuoi alle 20:35. Affari tuoi è condotto da Stefano De Martino.
A che ora va in onda Ballando on the road su Rai1?
Nel palinsesto di Rai1 del 14 novembre 2026 Ballando on the road è fissato all’1:30 della notte. Il programma arriva dopo TG1 Sera, in onda alle 23:55.
Immagine di repertorio
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