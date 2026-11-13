13 Novembre 2026 - 08:16

Ballando con le Stelle su Rai1 il 14 novembre 2026: orari e palinsesto di sabato

In sintesi. Sabato 14 novembre 2026 Rai1 trasmette Ballando con le Stelle in prima serata, alle 21:30, con la conduzione di Milly Carlucci. Prima vanno in onda il Telegiornale alle 20:00 e Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino, alle 20:35. Alle 23:55 Rai1 propone TG1 Sera.

I punti chiave

  • Rai1 manda in onda Ballando con le Stelle sabato 14 novembre 2026 alle 21:30.
  • Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle su Rai1.
  • Stefano De Martino conduce Affari tuoi su Rai1 alle 20:35, prima della prima serata.
  • Rai1 trasmette TG1 Sera alle 23:55 e Ballando on the road all’1:30 della notte.
  • Il palinsesto di Rai1 del 14 novembre 2026 comincia alle 6:00 con RaiNews24.

Attenzione: spoiler. Sabato 14 novembre 2026 Rai1 manda in onda Ballando con le Stelle in prima serata, alle 21:30, con la conduzione di Milly Carlucci.

Il palinsesto della rete per la giornata comincia alle 6:00 con RaiNews24 e termina nella notte con la replica di A Sua immagine alle 5:15.

Che cosa va in onda su Rai1 dalle 20:00 alle 23:55

La serata di Rai1 si apre alle 20:00 con il Telegiornale. Alle 20:35 arriva Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino. Alle 21:30 comincia Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

Alle 23:55 va in onda TG1 Sera. Il programma Ballando on the road è in palinsesto all’1:30 della notte.

OrarioProgrammaConduzione
20:00Telegiornale
20:35Affari tuoiStefano De Martino
21:30Ballando con le StelleMilly Carlucci
23:55TG1 Sera
01:30Ballando on the road

Come si arriva alla prima serata: il pomeriggio di Rai1 il 14 novembre 2026

Alle 14:00 Rai1 propone Bar centrale, condotto da Elisa Isoardi. Alle 15:10 è la volta della puntata quotidiana della stagione 9 de Il Paradiso delle Signore 11, con Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Francesca Del Fa nel cast.

Alle 16:05 va in onda A Sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti. Alle 17:05 Nunzia De Girolamo conduce Ciao Maschio.

Alle 18:40 Marco Liorni conduce L’Eredità weekend, che precede il Telegiornale delle 20:00.

La mattina e la notte: gli altri appuntamenti del palinsesto

Alle 8:35 Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini conducono UnoMattina in famiglia. Alle 10:30 Vira Carbone conduce Buongiorno Benessere.

Alle 11:25 Federico Quaranta conduce Vista terra insieme a Diletta Acanfora. Alle 12:00 Quaranta e Giulia Capocchi conducono Linea verde Storie, dedicato all’Emilia Romagna.

Alle 12:30 Monica Caradonna e Tinto conducono Linea Verde Italia, con la puntata sui borghi della provincia di Latina.

Dopo la mezzanotte, alle 2:35, Gigi Marzullo conduce Sottovoce e dintorni. Alle 4:05 va in onda la seconda parte di Doc Martin 3 – On the Edge, con Martin Clunes e Caroline Catz. Alle 4:50 chiude la notte Techetechetè notte.

Domande frequenti

A che ora inizia Ballando con le Stelle il 14 novembre 2026?

Ballando con le Stelle inizia alle 21:30 di sabato 14 novembre 2026 su Rai1. Lo spettacolo va in onda in prima serata ed è condotto da Milly Carlucci.

Chi conduce Ballando con le Stelle su Rai1?

Ballando con le Stelle su Rai1 è condotto da Milly Carlucci. La puntata di sabato 14 novembre 2026 comincia alle 21:30.

Cosa va in onda su Rai1 prima di Ballando con le Stelle il 14 novembre 2026?

Il 14 novembre 2026 Rai1 trasmette il Telegiornale alle 20:00 e Affari tuoi alle 20:35. Affari tuoi è condotto da Stefano De Martino.

A che ora va in onda Ballando on the road su Rai1?

Nel palinsesto di Rai1 del 14 novembre 2026 Ballando on the road è fissato all’1:30 della notte. Il programma arriva dopo TG1 Sera, in onda alle 23:55.

Immagine di repertorio

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