Il Paradiso delle Signore, la trama della puntata del 10 novembre 2026 e il calendario della settimana su Rai1

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di martedì 10 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1 alle 16:00, le Veneri organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Mirella, dopo il permesso speciale concesso da Elisa. Carmine arriva a Milano e Riccardo, non trovando Nicoletta, torna all’alcol e alle pillole.

I punti chiave La puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 10 novembre 2026 va in onda su Rai1 alle 16:00.

Le Veneri organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Mirella, dopo il permesso speciale concesso da Elisa.

Carmine arriva a Milano e Ciro e Concetta non ne sono molto contenti.

Riccardo non riesce a rintracciare Nicoletta, che si è trasferita in un luogo sconosciuto, e torna all’alcol e alle pillole.

Lunedì 9 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore non va in onda per la messa del Papa in diretta da Buenos Aires; sabato 14 novembre 2026 la soap va in onda alle 15:10.

Attenzione: spoiler. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 10 novembre 2026 le Veneri organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Mirella. Elisa le concede un permesso speciale.

Le Veneri preparano la sorpresa per il compleanno di Mirella

Elisa concede un permesso speciale a Mirella in vista del suo compleanno. Le Veneri si accordano per organizzarle una festa a sorpresa.

Intanto Carmine arriva a Milano, e Ciro e Concetta non sono molto contenti. Lia invita il padre a casa, ma la cena dai Puglisi non va nel migliore dei modi.

Iacopo vuole realizzare un reportage sulla GMM e chiama Jean Paul Rossini, giornalista parigino che scrive per un importante magazine di moda francese. Iacopo scopre che Rossini è una vecchia conoscenza di Roberto.

Riccardo non trova Nicoletta e torna all’alcol e alle pillole

Riccardo non riesce a rintracciare Nicoletta, perché lei si è trasferita in un luogo sconosciuto. Preso dallo sconforto, si rifugia di nuovo nell’alcol e nelle pillole.

La crisi tra Riccardo e Nicoletta richiede l’intervento di Umberto nei prossimi episodi. Il commendatore cerca di mettersi in contatto con la nuora per capire se può risolvere i problemi con il figlio.

Quando va in onda la soap dal 10 al 14 novembre 2026

Lunedì 9 novembre 2026 la soap non va in onda, per lasciare spazio alla messa del Papa in diretta da Buenos Aires. Per questo la settimana dal 10 al 14 novembre 2026 ha un calendario eccezionale su Rai1.

Giorni Orario su Rai1 Da martedì 10 a venerdì 13 novembre 2026 16:00 Sabato 14 novembre 2026 15:10

Le puntate de Il Paradiso delle Signore sono in streaming in diretta e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 novembre 2026? Le Veneri organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Mirella, dopo il permesso speciale concesso da Elisa. Carmine arriva a Milano, mentre Riccardo non riesce a rintracciare Nicoletta e torna all’alcol e alle pillole. Iacopo chiama il giornalista parigino Jean Paul Rossini per un reportage sulla GMM. A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 novembre 2026? Da martedì 10 a venerdì 13 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai1 alle 16:00. Sabato 14 novembre 2026 va in onda alle 15:10. Perché lunedì 9 novembre 2026 non c’è Il Paradiso delle Signore? Lunedì 9 novembre 2026 la soap non va in onda perché Rai1 trasmette in diretta la messa del Papa da Buenos Aires. Per questo la settimana dal 10 al 14 novembre 2026 ha un calendario eccezionale. Dove vedere Il Paradiso delle Signore in streaming? Le puntate de Il Paradiso delle Signore sono disponibili su RaiPlay, sia in diretta sia on demand. Chi è Jean Paul Rossini ne Il Paradiso delle Signore? Jean Paul Rossini è un giornalista parigino che scrive per un importante magazine di moda francese. Iacopo lo chiama per realizzare un reportage sulla GMM e scopre che Rossini è una vecchia conoscenza di Roberto.

Fonte: Davide Maggio