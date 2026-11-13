Tempesta d’amore, 16-20 novembre 2026: Massimo è un falso nipote

In sintesi. Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 16 al 20 novembre 2026, al Fürstenhof Werner nomina suo successore Massimo, in realtà Adam, falso nipote interessato al suo denaro. Sophia Wagner torna con il 15% dell’hotel. Werner ha un malore e Adam lo sostituisce, mentre Christoph indaga su di lui.

Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da Newsroom Italia sulle puntate dal 16 al 20 novembre 2026, dietro Massimo si nasconde Adam : si spaccia per il nipote di Werner per impossessarsi del suo denaro. Sophia Wagner dice a Christoph di essere uscita dal programma di protezione e trascorre la notte con lui. Quando Christoph le chiede un prestito per l’hotel, Sophia risponde di aver appena acquistato le quote di Markus: ora possiede il 15 per cento del Fürstenhof . Secondo la stessa fonte, è questa notizia a far infuriare Werner fino al mancamento. Durante i suoi accertamenti Adam prende temporaneamente il suo posto alla guida dell’hotel.

Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da Tutto.TV, nella puntata di martedì 17 novembre 2026 Werner comunica a Massimo di averlo scelto come suo successore e gli chiede di seguire un percorso formativo in tutti i reparti del Fürstenhof. La presentazione allo staff viene interrotta dall’arrivo di Sophia. Il mancamento di Werner arriva mercoledì 18 novembre . Sempre secondo Tutto.TV, Massimo si accorge di essere pedinato e prepara una trappola per l’investigatore assoldato da Christoph. Venerdì 20 novembre , dopo un nuovo litigio, Christoph propone a Sophia una prova di fiducia particolarmente impegnativa.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tempesta d’amore previste dal 16 al 20 novembre 2026, Christoph comincia a sospettare di Massimo, il nuovo arrivato al Fürstenhof, e decide di indagare su di lui.

Werner accusa un nuovo malore e Massimo lo convince a sottoporsi a dei controlli. Katja osserva con crescente preoccupazione il rapporto tra i due e si confida con Christoph.

Katja e Christoph temono che dietro l’insolito comportamento dell’anziano albergatore Werner si nasconda qualcosa di serio.

In un confronto con Christoph, Massimo rischia di commettere un passo falso. I sospetti dell’albergatore aumentano e Christoph decide di indagare più a fondo sul nuovo arrivato.

Christoph coinvolge Erik nelle sue ricerche su Massimo. Massimo si accorge che qualcosa non va e cerca di proteggere il proprio segreto prima che sia troppo tardi.

Il ritorno di Sophia sconvolge il Fürstenhof. Werner vorrebbe liberarsi subito di lei, mentre Christoph si accorge che Sophia continua ad avere su di lui un forte effetto.

Il ritorno di Sophia mette a dura prova Werner, che accusa un nuovo momento di debolezza. Preoccupato, Massimo lo convince a fare i controlli.

Sophia continua a tenere le distanze da Christoph, che non riesce ancora a perdonare. Per riavvicinarsi a lei, Christoph prova a fare qualcosa per Larissa, ma il gesto non ottiene l’effetto sperato.

Larissa riceve un duro colpo sul fronte dell’eredità e teme di perdere il controllo dell’azienda di famiglia. Kilian cerca di starle vicino e le fa una promessa importante.

Yannik nota uno sguardo di Larissa verso Kilian e ne ricava un terribile sospetto. Fanny all’inizio non vuole credergli, poi comincia a osservare Larissa con più attenzione.

Yannik e Fanny si convincono sempre di più che Larissa provi qualcosa per Kilian. Anche il cuoco inizia ad avere dei dubbi e, insieme alla fidanzata, decide di mettere alla prova Larissa Mahnke.

Con l’aiuto di Sophia, Larissa fa apparire sempre più inquietante uno strano episodio che coinvolge Fanny. La giardiniera, turbata, inizia a dubitare persino di se stessa.

Fanny è sempre più convinta di non essere la donna giusta per Kilian e pensa di lasciarlo andare. Il cuoco non ha alcuna intenzione di arrendersi.

La paura per Fritz riporta Lale al trauma vissuto con Theo. La giovane decide di non aiutare più il concierge nel suo pericoloso numero di magia, e tra i due nasce un confronto che fa emergere sentimenti profondi.

Lale poi decide di aiutare Fritz a migliorare la propria immagine agli occhi dei colleghi. La giovane trova anche una possibile soluzione per rendere meno rischioso il numero di magia preparato con lui.

Per Irmgard arriva il momento di lasciare Bichlheim. Katja, Vincent e soprattutto Leo devono prepararsi a separarsi dalla donna che nelle ultime settimane è diventata per loro un importante punto di riferimento.

Leo ed Elias tornano ad allenarsi insieme in vista della festa aziendale. Un momento apparentemente leggero crea tra i due una nuova e inattesa vicinanza.

Domande frequenti

Cosa succede a Tempesta d’amore dal 16 al 20 novembre 2026? Christoph comincia a sospettare di Massimo, nuovo arrivato al Fürstenhof, e decide di indagare. Sophia ritorna al Fürstenhof e mette alla prova Werner e Christoph. Yannik e Fanny sospettano che Larissa provi qualcosa per Kilian.

Perché Christoph sospetta di Massimo in Tempesta d’amore? Katja osserva con crescente preoccupazione il rapporto tra Werner e Massimo e si confida con Christoph. In un confronto con Christoph, Massimo rischia di commettere un passo falso, e i sospetti di Christoph aumentano. Christoph coinvolge anche Erik nelle ricerche su Massimo.

Chi ritorna al Fürstenhof in Tempesta d’amore? Nelle puntate dal 16 al 20 novembre 2026 ritorna Sophia, e il suo arrivo sconvolge il Fürstenhof. Werner vorrebbe liberarsi subito di Sophia, mentre Christoph si accorge che Sophia continua ad avere su di lui un forte effetto.

Irmgard lascia Bichlheim in Tempesta d’amore? Sì, nelle puntate dal 16 al 20 novembre 2026 per Irmgard arriva il momento di lasciare Bichlheim. Katja, Vincent e soprattutto Leo devono prepararsi a separarsi da Irmgard, diventata per loro un importante punto di riferimento nelle ultime settimane.