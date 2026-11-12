SuperEnalotto, estrazione di giovedì 12 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. La combinazione vincente del SuperEnalotto di giovedì 12 novembre 2026 è 03, 12, 32, 63, 79, 82, Numero Jolly 83, SuperStar 19.

I punti chiave Combinazione vincente: 03, 12, 32, 63, 79, 82

Numero Jolly: 83

SuperStar: 19

Tutti i numeri dell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 12 novembre 2026, confrontati fra più fonti.

Estrazione SuperEnalotto di 12/11/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 03 12 32 63 79 82 Numero Jolly 83 SuperStar 19

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma venerdì 13 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: EstrazioneLotto.it + LottoJ