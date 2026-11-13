GTA VI esce il 19 novembre 2026: quanto è costato, quanto può incassare e perché fa gola agli hacker

di Redazione ZON

In sintesi. GTA VI di Rockstar Games esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Gli analisti stimano un costo di sviluppo superiore al miliardo di dollari, mai confermato da Rockstar Games. Secondo Newzoo, le vendite della prima settimana potrebbero arrivare a 4,5 miliardi di dollari. L’edizione Standard di GTA VI costa 79,99 dollari.

I punti chiave GTA VI di Rockstar Games esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Gli analisti stimano per GTA VI un costo di sviluppo superiore a 1 miliardo di dollari; né Rockstar né Take-Two hanno comunicato una cifra ufficiale.

Newzoo stima fino a 4,5 miliardi di dollari di vendite di GTA VI nella sola settimana di lancio.

L’edizione Standard di GTA VI costa 79,99 dollari e l’edizione Ultimate costa 99,99 dollari.

La versione in negozio di GTA VI contiene solo un codice per scaricare il gioco, senza disco: è la prima volta nella storia della serie.

GTA VI di Rockstar Games esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Gli analisti stimano un costo di sviluppo superiore al miliardo di dollari, cifra mai confermata dall’azienda.

Quanto è costato GTA VI, secondo le stime degli analisti

La stima di un miliardo, un miliardo e mezzo di dollari arriva da analisti come quelli di Business Insider ed è stata ripresa da IGN. Né Rockstar né Take-Two hanno comunicato una cifra ufficiale. L’amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, non ha mai smentito l’ordine di grandezza.

Gioco Costo stimato Animazioni (New York Times) GTA V circa 265 milioni di dollari circa 55 mila Red Dead Redemption 2 circa 540 milioni di dollari circa 300 mila GTA VI oltre 1 miliardo di dollari oltre 600 mila

Strauss Zelnick ha dichiarato a GamesIndustry che l’intelligenza artificiale generativa non ha avuto alcun ruolo in GTA VI. Secondo lui i mondi di Rockstar si costruiscono a mano, edificio per edificio e strada per strada. Zelnick ha anche ribadito più volte che ai team Rockstar sono garantite risorse praticamente illimitate.

Secondo i reportage delle anteprime, gli sviluppatori hanno svolto ricerche sul campo in Florida. Hanno seguito pattuglie di polizia, locali notturni e gare clandestine per rendere credibile lo spaccato sociale del gioco.

Sul fronte tecnico, il motore grafico RAGE è stato potenziato. Secondo le analisi del materiale mostrato finora, in GTA VI l’oceano è simulato in tempo reale: una tempesta tropicale genera onde che possono invadere le strade della costa. L’illuminazione usa il ray tracing.

Take-Two ha depositato a settembre 2024 un brevetto per adattare in tempo reale l’animazione dello scheletro di un personaggio all’oggetto che tocca. L’azienda non ha mai collegato il brevetto a GTA VI.

Il marketing di Rockstar è stato basato sul silenzio: mesi senza dettagli, poi un trailer o una sola immagine. Il 27 agosto Netflix ha trasmesso in anteprima un video di 27 minuti girato su PlayStation 5. Il video è rimasto esclusiva Netflix per sei ore, poi è arrivato gratis su YouTube.

Quanto può incassare GTA VI e quanto costa comprarlo

Secondo la società di analisi Newzoo, nell’ultima settimana di giugno GTA VI ha incassato circa 180 milioni di dollari in preordini digitali tra Stati Uniti e cinque principali mercati europei. I preordini sono partiti il 25 giugno. Newzoo stima fino a 4,5 miliardi di dollari di vendite nella sola settimana di lancio.

A fine ottobre si parlava di circa 4 milioni di copie vendute, per circa 430 milioni di dollari.

Edizione Prezzo Standard 79,99 dollari Ultimate 99,99 dollari

GTA VI è tra i primi grandi giochi a superare i 70 dollari. Il precedente capitolo, GTA V, uscito il 17 settembre 2013, ha venduto oltre 220 milioni di copie secondo Take-Two e ha generato un fatturato stimato intorno ai 10 miliardi di dollari.

La versione in negozio di GTA VI non conterrà il disco, ma solo un codice per scaricare il gioco. È la prima volta nella storia della serie. Zelnick ha spiegato che il business di Take-Two è digitale per oltre il 90%.

Sony ha annunciato che smetterà di produrre dischi per i giochi PS5 in uscita dopo gennaio 2028. Senza disco non si può rivendere il gioco usato, e il possesso dipende dall’account e dai server del negozio digitale: per questo appassionati e associazioni di consumatori protestano.

Perché GTA VI è da anni un bersaglio per gli hacker

Il 18 settembre 2022 sono stati rubati e diffusi online oltre 90 video e 60 minuti di gameplay di una build interna di GTA VI. È considerato il leak più catastrofico della storia dei videogiochi. L’FBI ha aperto un’indagine.

A dicembre 2023 il primo trailer di GTA VI è finito su Twitter poche ore prima della pubblicazione ufficiale.

L’attenzione intorno al gioco è enorme. Sono passati tredici anni da GTA V e il lancio è slittato dall’autunno 2025 a maggio 2026, poi al 19 novembre 2026. Molti editori hanno lasciato vuoto il calendario di novembre per non farsi schiacciare dall’uscita.

Domande frequenti Quando esce GTA VI? GTA VI esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il lancio è slittato prima dall’autunno 2025 a maggio 2026, poi al 19 novembre 2026. Quanto è costato sviluppare GTA VI? Gli analisti stimano un costo di sviluppo superiore al miliardo di dollari per GTA VI. Né Rockstar Games né Take-Two hanno comunicato una cifra ufficiale, e l’amministratore delegato di Take-Two Strauss Zelnick non ha mai smentito l’ordine di grandezza. Quanto costa GTA VI? L’edizione Standard di GTA VI costa 79,99 dollari e l’edizione Ultimate costa 99,99 dollari. GTA VI è tra i primi grandi giochi a superare i 70 dollari. GTA VI esce con il disco? No. La versione in negozio di GTA VI non contiene il disco, ma solo un codice per scaricare il gioco, ed è la prima volta nella storia della serie. Senza disco non si può rivendere il gioco usato. Cosa è successo al leak di GTA VI nel 2022? Il 18 settembre 2022 sono stati rubati e diffusi online oltre 90 video e 60 minuti di gameplay di una build interna di GTA VI. È considerato il leak più catastrofico della storia dei videogiochi e l’FBI ha aperto un’indagine.

Fonte: Geopop