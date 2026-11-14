Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16-20 novembre 2026: a Cesare viene proposto di collaborare con il Paradiso
In sintesi. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 16 al 20 novembre 2026, a Cesare viene proposto di collaborare con il Paradiso. Nelle stesse puntate Roberto propone un calendario illustrato con le fotografie dei dipendenti, Elisa non partecipa, e Diana omaggia il padre all’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi.
I punti chiave
- A Cesare viene proposto di collaborare con il Paradiso nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 16 al 20 novembre 2026.
- Roberto propone di festeggiare il nuovo anno con un calendario illustrato dalle fotografie dei dipendenti del Paradiso.
- Elisa sceglie di non partecipare al progetto del calendario.
- Irene decide inizialmente di non seguire Johnny e Barbara alla riunione del movimento studentesco, poi è costretta a rivedere la decisione.
- Diana è al centro della scena all’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi e trova il modo di omaggiare il padre.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 16 al 20 novembre 2026, a Cesare viene proposto di collaborare con il Paradiso. La proposta è al centro delle anticipazioni della settimana.
Le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026 ruotano attorno a due fili: la proposta ricevuta da Cesare e il progetto fotografico pensato per il personale del Paradiso.
La proposta a Cesare arriva dopo il primo passo verso Elisa
Nelle puntate in onda dal 2 al 6 novembre 2026, la cena di lavoro salta all’ultimo minuto e Cesare ne approfitta per avvicinarsi a Elisa. In quella settimana Valter si arrabbia.
Tra Valter ed Elisa c’è stato anche un duro scontro, in cui compare ancora Cesare. Per questo la proposta di collaborare con il Paradiso, nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026, cade in una fase già delicata per il personaggio.
Roberto lancia il calendario del Paradiso, ma Elisa si tira indietro
Roberto propone di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un calendario illustrato dalle fotografie dei dipendenti del Paradiso.
Elisa sceglie di non partecipare all’iniziativa.
Le altre storie della settimana: Irene, Riccardo e la mostra di Iacopo Corsi
Irene decide inizialmente di non seguire Johnny e Barbara alla riunione del movimento studentesco. Poi è costretta a rivedere la propria decisione.
Umberto viene a conoscenza di un’importante informazione su Nicoletta. Riccardo la considera l’occasione per affrontare finalmente il problema della dipendenza.
Un’altra anticipazione riguarda Riccardo, che ritrova Margherita ma crolla.
L’invito rivolto a Simona per l’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi suscita grande curiosità tra le Veneri. All’inaugurazione Diana è al centro della scena e trova il modo di omaggiare il padre.
Nella stessa settimana Roberto fa un regalo a Iacopo, e la reazione di Iacopo è inaspettata.
Domande frequenti
Cosa succede a Cesare ne Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2026?
Nelle puntate in onda dal 16 al 20 novembre 2026 a Cesare viene proposto di collaborare con il Paradiso. La proposta è al centro delle anticipazioni della settimana. Arriva dopo la puntata in cui Cesare si avvicina a Elisa e dopo lo scontro tra Valter ed Elisa.
Cosa propone Roberto ne Il Paradiso delle Signore?
Nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026 Roberto propone di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un calendario illustrato dalle fotografie dei dipendenti del Paradiso. Elisa sceglie di non partecipare all’iniziativa.
Elisa partecipa al calendario del Paradiso nelle anticipazioni del 16-20 novembre 2026?
No. Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2026, Elisa sceglie di non partecipare al calendario illustrato con le fotografie dei dipendenti, lanciato da Roberto.
Cosa succede a Irene ne Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2026?
Irene decide inizialmente di non seguire Johnny e Barbara alla riunione del movimento studentesco. Poi è costretta a rivedere la propria decisione.
Cosa succede alla mostra di Iacopo Corsi ne Il Paradiso delle Signore?
L’invito rivolto a Simona per l’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi suscita grande curiosità tra le Veneri. All’inaugurazione Diana è al centro della scena e trova il modo di omaggiare il padre. Nella stessa settimana Roberto fa un regalo a Iacopo.
Fonte: Zazoom Social News
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