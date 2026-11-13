SuperEnalotto, estrazione di venerdì 13 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. La combinazione vincente del SuperEnalotto di venerdì 13 novembre 2026 è 23, 24, 55, 56, 82, 86, Numero Jolly 46, SuperStar 38.

I punti chiave Combinazione vincente: 23, 24, 55, 56, 82, 86

Numero Jolly: 46

SuperStar: 38

Tutti i numeri dell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 13 novembre 2026, confrontati fra più fonti.

Estrazione SuperEnalotto di 13/11/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 23 24 55 56 82 86 Numero Jolly 46 SuperStar 38

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 14 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: SuperEnalotto.com + EstrazioneLotto.it