MillionDay, estrazione di venerdì 13 novembre 2026 (ore 20:30): i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di venerdì 13 novembre 2026 (ore 20:30) sono 13, 20, 23, 24, 51. Numeri Extra: 16, 21, 26, 35, 53.

I punti chiave Numeri vincenti: 13, 20, 23, 24, 51

Extra: 16, 21, 26, 35, 53

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di venerdì 13 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 13/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 13 20 23 24 51 Extra 16 21 26 35 53

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 14 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it