10eLotto serale, estrazione di venerdì 13 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di venerdì 13 novembre 2026 sono 02, 14, 15, 22, 26, 49, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 74, 84, 86. Numero Oro 26.

I punti chiave Numero Oro: 26

Doppio Oro: 26, 62

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di venerdì 13 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 13/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 02 14 15 22 26 49 53 54 56 58 60 62 64 65 66 68 72 74 84 86 Numero Oro 26 Doppio Oro 26 62

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 14 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it