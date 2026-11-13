13 Novembre 2026 - 20:20

Lotto, estrazione di venerdì 13 novembre 2026: i numeri

Estrazione lotto

In sintesi. Lotto, estrazione di venerdì 13 novembre 2026: ruota di Napoli 58, 15, 32, 51, 36; ruota di Roma 22, 15, 59, 30, 58; ruota di Milano 72, 56, 80, 71, 08.

I punti chiave

  • Ruota di Napoli: 58, 15, 32, 51, 36
  • Ruota di Roma: 22, 15, 59, 30, 58
  • Ruota di Milano: 72, 56, 80, 71, 08

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di venerdì 13 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 13/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti
Bari 26 62 02 12 66
Cagliari 54 68 10 53 01
Firenze 65 49 29 60 37
Genova 74 14 33 32 05
Milano 72 56 80 71 08
Napoli 58 15 32 51 36
Palermo 60 53 70 18 20
Roma 22 15 59 30 58
Torino 84 64 41 21 39
Venezia 86 66 67 05 84
Nazionale 25 30 46 43 13

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 14 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it

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