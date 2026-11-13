Lotto, estrazione di venerdì 13 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di venerdì 13 novembre 2026: ruota di Napoli 58, 15, 32, 51, 36; ruota di Roma 22, 15, 59, 30, 58; ruota di Milano 72, 56, 80, 71, 08.

I punti chiave Ruota di Napoli: 58, 15, 32, 51, 36

Ruota di Roma: 22, 15, 59, 30, 58

Ruota di Milano: 72, 56, 80, 71, 08

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di venerdì 13 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 13/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 26 62 02 12 66 Cagliari 54 68 10 53 01 Firenze 65 49 29 60 37 Genova 74 14 33 32 05 Milano 72 56 80 71 08 Napoli 58 15 32 51 36 Palermo 60 53 70 18 20 Roma 22 15 59 30 58 Torino 84 64 41 21 39 Venezia 86 66 67 05 84 Nazionale 25 30 46 43 13

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 14 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it