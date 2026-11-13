Racconto di una notte, anticipazioni del 15 novembre 2026: Ferman sceglie di tacere sul segreto

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Racconto di una notte in onda domenica 15 novembre 2026 alle 21.20 su Canale 5, Ferman rinuncia a rivelare ad Asaf di non essere suo figlio. Asaf approva il matrimonio di Ferman con Efsane e consegna a Ferman un assegno cospicuo.

I punti chiave Racconto di una notte va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 21.20 su Canale 5.

Ferman aveva scoperto di non essere il vero figlio di Asaf e Afet.

Asaf telefona a Ferman per annunciargli la nascita della bambina, e Ferman si precipita in ospedale insieme a Efsane.

Afet supplica Ferman di non rivelare nulla ad Asaf.

Asaf approva il matrimonio di Ferman con Efsane e gli consegna un assegno cospicuo: Ferman sceglie di tacere.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Racconto di una notte in onda domenica 15 novembre 2026 alle 21.20 su Canale 5, Ferman rinuncia a rivelare ad Asaf di non essere suo figlio. Il giovane aveva scoperto di non essere il vero figlio di Asaf e Afet.

Una telefonata di Asaf porta Ferman in ospedale

Ferman è ancora sconvolto per la scoperta sulle proprie origini quando riceve una telefonata da Asaf. Asaf gli annuncia la nascita della bambina e lo avvisa dei rischi che la piccola sta correndo.

Ferman si precipita in ospedale. Insieme a Efsane, spera in una rapida ripresa della piccola Afet Gul.

Afet supplica Ferman di non dire nulla ad Asaf

Ferman affronta Afet. La donna lo supplica di non rivelare nulla ad Asaf.

Ferman, però, è ormai determinato a far emergere tutta la verità. Il confronto con Afet lo porta a un passo dalla confessione.

L’assegno di Asaf convince Ferman a tacere

Prima che Ferman possa parlare, Asaf gli comunica di aver deciso di approvare il suo matrimonio con Efsane. Asaf gli consegna anche un assegno cospicuo, perché Ferman possa provvedere alla sua famiglia.

Ferman stava per confessare ad Asaf di non essere suo figlio. Davanti alle parole e al gesto di Asaf, sceglie di tacere.

La verità sulle origini di Ferman resta così nascosta, almeno per il momento.

Domande frequenti A che ora va in onda Racconto di una notte il 15 novembre 2026? Racconto di una notte va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 21.20 su Canale 5. La puntata è al centro della trama di Ferman, Efsane, Asaf e Afet. Cosa succede a Ferman nella puntata di Racconto di una notte del 15 novembre? Ferman riceve una telefonata di Asaf che gli annuncia la nascita della bambina e corre in ospedale. Poi affronta Afet, che lo supplica di non dire nulla ad Asaf. Alla fine Ferman sceglie di tacere sulla verità. Ferman dice ad Asaf di non essere suo figlio in Racconto di una notte? No, nella puntata del 15 novembre 2026 Ferman rinuncia a rivelare ad Asaf di non essere suo figlio. Stava per confessare, ma le parole e il gesto di Asaf lo convincono a tacere. La verità sulle origini di Ferman resta nascosta, almeno per il momento. Perché Asaf dà un assegno a Ferman in Racconto di una notte? Asaf consegna a Ferman un assegno cospicuo perché Ferman possa provvedere alla sua famiglia. Lo fa dopo aver deciso di approvare il matrimonio di Ferman con Efsane. Cosa succede alla bambina appena nata in Racconto di una notte? Asaf annuncia a Ferman la nascita della bambina e lo avvisa dei rischi che la piccola sta correndo. Ferman si precipita in ospedale e, insieme a Efsane, spera in una rapida ripresa della piccola Afet Gul.

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Newsroom Italia