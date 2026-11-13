Achille Lauro apre le Atp Finals di Torino in total black cantando «Amor»

di Redazione ZON

In sintesi. Il cantante Achille Lauro, vestito in total black, ha inaugurato ufficialmente le Atp Finals 2026 cantando «Amor» all’Inalpi Arena di Torino la sera del 12 novembre 2026. Il grand opening show era stato aperto da Beppe Fiorello nei panni di Domenico Modugno, con Max Giusti come presentatore della serata.

I punti chiave Achille Lauro ha cantato «Amor», brano dell’album «Comuni immortali», vestito in total black all’Inalpi Arena di Torino la sera del 12 novembre 2026.

Beppe Fiorello ha aperto il grand opening show delle Atp Finals nei panni di Domenico Modugno, cantando «Nel blu dipinto di blu».

Due acrobate vestite da tenniste hanno volteggiato sopra il campo dell’Inalpi Arena durante l’esibizione di Beppe Fiorello.

Max Giusti ha presentato la serata e, introducendo i gironi, ha nominato i tre azzurri Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Flavio Cobolli, in chiodo nero, camicia bianca e cravatta nera, ha indicato «Fragole, panna e champagne» come la canzone che non vedeva l’ora di sentire.

Achille Lauro, vestito in total black, ha inaugurato ufficialmente le Atp Finals 2026 cantando «Amor» all’Inalpi Arena di Torino la sera del 12 novembre 2026. Prima del suo main show, il grand opening show si era aperto a sorpresa con Beppe Fiorello.

Come Beppe Fiorello ha aperto la serata nei panni di Domenico Modugno

Il grand opening show delle Atp Finals di Torino è cominciato con Beppe Fiorello nei panni di Domenico Modugno. L’attore ha cantato «Nel blu dipinto di blu» sul campo dell’Inalpi Arena, trasformato in palco per concerti.

Beppe Fiorello aveva già interpretato Domenico Modugno in una fiction Rai, poi a Sanremo e nei teatri. Durante l’esibizione due acrobate vestite da tenniste hanno volteggiato sopra il campo, nel cielo del palazzetto.

Max Giusti presenta la serata e Flavio Cobolli ottiene l’ovazione del pubblico

La serata è stata presentata anche quest’anno da Max Giusti, grande appassionato di tennis. Sull’Italia del tennis ha detto:

«Nel giro di una generazione l’Italia è diventata l’eccellenza mondiale del tennis. I nostri beniamini, i nostri idoli hanno vinto tutto. E che la Atp Finals si giochino qui ci rende ogni anno più orgogliosi».

Presentando i gironi, Max Giusti ha nominato gli azzurri Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dagli spalti sono arrivate ovazioni, ancora più forti quando Flavio Cobolli è apparso di persona seduto a bordo campo.

Il look di Flavio Cobolli era composto da un chiodo nero in pelle, una camicia bianca e una cravatta nera. Alla domanda su quale canzone non vedesse l’ora di sentire, il tennista ha risposto «Fragole, panna e champagne».

Il look di Achille Lauro: total black per aprire le Atp Finals 2026

Achille Lauro è entrato in scena in total black. Il cantante ha intonato «Amor», successo dell’album «Comuni immortali».

Achille Lauro è il protagonista del main show che inaugura ufficialmente le Atp Finals 2026 a Torino.

La serata all’Inalpi Arena fa parte del programma di avvicinamento al torneo. Il programma comprende anche il rinnovato allestimento del Fan Village.

Domande frequenti Chi ha aperto le Atp Finals 2026 a Torino? Achille Lauro ha inaugurato ufficialmente le Atp Finals 2026 cantando «Amor» all’Inalpi Arena di Torino la sera del 12 novembre 2026. Il grand opening show si era aperto a sorpresa con Beppe Fiorello nei panni di Domenico Modugno. Chi ha presentato la serata di apertura delle Atp Finals 2026? La serata di apertura delle Atp Finals 2026 è stata presentata da Max Giusti, grande appassionato di tennis. Presentando i gironi, Max Giusti ha nominato gli azzurri Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Che canzone ha cantato Achille Lauro alle Atp Finals di Torino? Achille Lauro ha cantato «Amor», successo dell’album «Comuni immortali». Si è esibito in total black all’Inalpi Arena di Torino per inaugurare ufficialmente le Atp Finals 2026. Che canzone ha cantato Beppe Fiorello all’apertura delle Atp Finals? Beppe Fiorello ha cantato «Nel blu dipinto di blu» nei panni di Domenico Modugno. L’esibizione si è svolta sul campo dell’Inalpi Arena di Torino, trasformato in palco per concerti. Quale canzone non vede l’ora di sentire Flavio Cobolli alle Atp Finals? Flavio Cobolli ha risposto «Fragole, panna e champagne». Il tennista era seduto a bordo campo all’Inalpi Arena di Torino, in chiodo nero in pelle, camicia bianca e cravatta nera.