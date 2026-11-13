SS United States affondata in Florida: così, senza esplosivi, è diventata la barriera artificiale più grande del mondo

di Redazione ZON

In sintesi. La SS United States, transatlantico che nel 1952 conquistò il Nastro Azzurro, è stata affondata l’11 novembre 2026 nel Golfo del Messico, a circa 22 miglia nautiche a sud-ovest di Destin-Fort Walton Beach, in Florida. La contea di Okaloosa l’ha trasformata nella più grande barriera corallina artificiale del mondo, a circa 55 metri di profondità.

I punti chiave La SS United States è stata affondata l’11 novembre 2026 alle 21:00 ora locale, un giorno prima della data prevista, a causa del maltempo in arrivo.

Per affondare la SS United States non sono stati usati esplosivi: i tecnici hanno aperto 2 valvole, pompato acqua con una nave antincendio e riempito d’acqua 128 serbatoi.

Il relitto della SS United States poggia a circa 55 metri di profondità, con i ponti superiori a circa 17 metri dalla superficie.

Il progetto della contea di Okaloosa costa tra 13 e 13,5 milioni di dollari, a seconda delle ricostruzioni.

La SS United States supera la portaerei USS Oriskany, affondata nel 2006 al largo di Pensacola, come più grande barriera artificiale al mondo.

La SS United States, il transatlantico più veloce mai costruito, è stata affondata l’11 novembre 2026 nel Golfo del Messico, al largo della Florida, per diventare la barriera corallina artificiale più grande del mondo.

La nave è scomparsa sotto la superficie alle 21:00 ora locale dell’11 novembre 2026, le 4:00 del 12 novembre in Italia. Il punto si trova a circa 22 miglia nautiche a sud-ovest di Destin-Fort Walton Beach, nella contea di Okaloosa. Il rimorchio fino al sito era avvenuto il 9 novembre 2026.

L’operazione era prevista per il 12 novembre 2026 ed è stata anticipata di un giorno per il maltempo in arrivo. I funzionari della contea di Okaloosa hanno spiegato che servivano vento sotto le 17 mph (circa 27 km/h) e onde sotto il metro, perché una nave così grande può essere spostata dal vento rispetto al punto stabilito.

Come hanno affondato la nave senza usare esplosivi

Per affondare la SS United States non sono stati usati esplosivi: i tecnici hanno scelto un allagamento controllato. Sono state aperte due valvole collegate alle tubazioni originali di presa dell’acqua di mare, che in passato servivano a raffreddare i macchinari.

Una nave antincendio ha pompato acqua nello scafo, mentre alcuni fori praticati nell’acciaio hanno aiutato la nave a riempirsi in modo uniforme. Anche i 128 serbatoi di carburante e lubrificanti sono stati riempiti d’acqua, per far posare lo scafo in assetto regolare sul fondale.

I tecnici prevedevano una discesa di circa 45 minuti, ma la SS United States ci ha messo molte ore. Per gran parte del tempo dall’esterno si è visto poco. Negli ultimi minuti la nave si è inclinata su un fianco ed è sparita in pochi istanti.

Che cosa hanno tolto dalla nave prima dell’affondamento

Prima dell’affondamento la SS United States ha passato circa un anno a Mobile, in Alabama, per la bonifica ambientale. Seguendo le linee guida dell’agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) e dell’amministrazione marittima (MARAD), sono stati tolti materiali non metallici, cavi elettrici e residui di carburante.

Sono stati puliti tutti i 128 serbatoi e rimossi centinaia di oblò e porte interne, così che la fauna marina possa entrare nel relitto.

I due fumaioli, alti circa 20 metri, sono stati conservati per un futuro museo a terra. Tolta anche parte della sovrastruttura in alluminio, per tenere i ponti più alti più vicini alla superficie.

A che profondità si trova la nuova barriera corallina

Secondo il progetto, il relitto della SS United States poggia a circa 55 metri di profondità. I ponti superiori sono a circa 17 metri dalla superficie e si possono raggiungere anche da subacquei poco esperti.

L’assetto e la posizione esatta sul fondale saranno verificati con un rilievo dei subacquei della contea e della Woods Hole Oceanographic Institution.

La zona di Destin-Fort Walton Beach ha già 580 reef artificiali. Con questo relitto la SS United States supera la portaerei USS Oriskany, affondata nel 2006 al largo di Pensacola, come più grande barriera artificiale al mondo. Il progetto costa tra 13 e 13,5 milioni di dollari, a seconda delle ricostruzioni.

I fondali del nord del Golfo del Messico sono per lo più sabbiosi, quindi lo scafo offre a pesci, coralli e alghe appigli e ripari da colonizzare. Ci vorranno comunque degli anni prima che si riempia di vita.

Perché la SS United States è entrata nella storia della navigazione

La SS United States fu costruita in Virginia, nel cantiere Newport News Shipbuilding, da oltre 3.000 operai tra il 1950 e il 1951. Il progetto era dell’ingegnere navale William Francis Gibbs. Nata in piena Guerra Fredda, doveva essere un transatlantico di lusso in tempo di pace e una nave per il trasporto truppe in caso di guerra, con una capienza tra 14.000 e 14.400 soldati a seconda delle fonti.

Il primo viaggio partì da New York il 3 luglio 1952 con circa 1.700 passeggeri, tra cui Margaret Truman, figlia del presidente Harry Truman, la Principessa Grace di Monaco e Salvador Dalí. La traversata verso l’Europa durò 3 giorni, 10 ore e 40 minuti, a una media di 35,59 nodi (circa 66 km/h). La nave conquistò il Nastro Azzurro e nessuna nave di linea ha più battuto quel record.

La SS United States pesa 47.000 tonnellate ed è la più grande nave passeggeri costruita negli Stati Uniti. Sulla lunghezza le fonti divergono: una indica 302 metri, circa 30 più del Titanic, un’altra parla di 990 piedi e li converte in 330 metri.

In 17 anni di servizio la nave ha attraversato l’oceano più di 800 volte e ha trasportato oltre un milione di passeggeri. A bordo sono saliti i presidenti Eisenhower e Kennedy, Bill Clinton nel 1968, l’ex re britannico Edoardo VIII, Grace Kelly ed Elizabeth Taylor.

Dal ritiro nel 1969 all’acquisto della contea di Okaloosa

La SS United States è stata ritirata dal servizio nel 1969, quando l’aereo ha reso le traversate in nave poco convenienti. Diversi progetti di riconversione sono falliti.

La nave è rimasta ormeggiata a Philadelphia dal 1996 al febbraio 2025. Nel 2024 la contea di Okaloosa l’ha acquistata per trasformarla in una barriera artificiale.