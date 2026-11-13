Certificato di residenza online: come scaricarlo da ANPR e quando si paga il bollo da 16 euro

di Redazione ZON

In sintesi. Il certificato di residenza online si scarica dal portale ANPR, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente del Ministero dell’Interno, accedendo con SPID, CIE o CNS. L’emissione è immediata e il PDF ha la stessa validità di quello dello sportello. A novembre 2026 è gratuito solo con esenzione dal bollo; altrimenti costa 16 euro con pagoPA.

I punti chiave Il certificato di residenza online si scarica dal portale ANPR con SPID, CIE o CNS.

L’emissione del certificato da ANPR è immediata e il PDF ha la stessa validità giuridica di quello rilasciato agli sportelli anagrafici comunali.

Il certificato di residenza in bollo costa 16 euro, da pagare con pagoPA prima del download.

Il certificato di residenza è gratuito solo se l’uso rientra tra i motivi di esenzione dal bollo.

Per scaricare il certificato di un familiare, il Comune deve aver registrato in ANPR un documento di identità in corso di validità, secondo una guida del 2021 che potrebbe non essere aggiornata.

Per scaricare il certificato di residenza online si entra nel portale ANPR con SPID, CIE o CNS, si sceglie «Certificati ed estratti», poi «Certificati anagrafici» e infine il certificato di residenza. Dopo l’anteprima si ottiene il PDF, con emissione immediata. A novembre 2026 è gratuito solo se l’uso rientra tra i motivi di esenzione dal bollo; altrimenti si pagano 16 euro con pagoPA.

Cosa serve per scaricare il certificato di residenza online?

Non bisogna andare in Comune: il certificato si scarica in autonomia dal portale ANPR, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente del Ministero dell’Interno. Prima di iniziare conviene avere a portata di mano queste cose.

Un’identità digitale : SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS.

: SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS. Un’email o un domicilio digitale salvati nella sezione «I tuoi dati», solo se vuoi ricevere il file per posta elettronica invece di scaricarlo.

salvati nella sezione «I tuoi dati», solo se vuoi ricevere il file per posta elettronica invece di scaricarlo. 16 euro e un metodo di pagamento pagoPA , se il certificato è in bollo.

, se il certificato è in bollo. Il motivo dell’uso: il portale lo chiede, e da quello dipende se si paga o no.

Come si scarica il certificato di residenza passo per passo?

Tempo previsto: l’emissione è immediata. I nomi dei pulsanti sono quelli delle guide ANPR; tra una versione e l’altra del portale possono cambiare di poco.

Apri il portale ufficiale ANPR (anagrafenazionale.interno.it) e clicca «Accedi ai servizi». Accedi con la tua identità digitale: SPID, CIE o CNS. Seleziona il servizio «Certificati ed estratti». In alcune guide il percorso è indicato come menu «Servizi» e poi «Certificati ed estratti». Clicca su «Certificati anagrafici». Scegli per chi è il certificato: «Richiedi per te stesso» per il tuo, «Richiedi per la tua famiglia» per un familiare. Seleziona il certificato di residenza tra le tipologie disponibili. Indica l’uso: scegli il motivo di esenzione dall’elenco, oppure la voce «in bollo». Controlla l’anteprima del certificato. Se hai scelto l’esenzione, premi «Ottieni il certificato» (nelle versioni precedenti della guida il pulsante si chiama «Ottieni certificato»). Il sistema produce un PDF non modificabile. Se hai scelto «in bollo», paga prima i 16 euro con pagoPA seguendo le indicazioni a schermo: il download avviene dopo il pagamento. Scarica il PDF, oppure fattelo inviare all’email o al domicilio digitale salvati in «I tuoi dati».

Se ti serve riscaricarlo più tardi, il pulsante «Dettaglio» permette di scaricare di nuovo il certificato o di riceverlo via mail.

Quanto costa il certificato di residenza online e quando è gratis?

Il certificato non è gratuito in automatico. È senza costi solo se l’uso per cui lo chiedi rientra tra i motivi di esenzione dal bollo previsti dalla legge. In tutti gli altri casi l’imposta di bollo è di 16 euro, da pagare sul portale pagoPA.

Voce In esenzione In bollo Costo (a novembre 2026) Nessuno 16 euro di imposta di bollo Cosa si sceglie come uso Il motivo di esenzione dall’elenco La voce «in bollo» Pagamento Non previsto Con pagoPA, prima del download Tempi Emissione immediata Emissione immediata

Ma il Ministero non aveva parlato di certificati gratuiti?

Sì: al lancio del servizio, nel 2021, il Ministero dell’Interno presentava i certificati digitali come senza bollo e quindi gratuiti. Secondo il Comune di Padova, però, quell’esenzione valeva limitatamente al 2021.

Dopo quella data i certificati anagrafici sono soggetti a bollo da 16 euro, salvo esenzioni legate all’uso o al tipo di richiedente. Oggi fanno fede le indicazioni dei Comuni, che parlano di 16 euro salvo esenzione di legge.

Si può scaricare il certificato per un familiare?

Sì, per un componente ancora in vita della propria famiglia anagrafica. Al passaggio 5 si usa «Richiedi per la tua famiglia» al posto di «Richiedi per te stesso». Il bollo o l’esenzione valgono anche in questo caso.

C’è una condizione: il tuo Comune deve aver registrato in ANPR un documento di identità in corso di validità. Questa indicazione viene da una guida del 2021 e potrebbe non essere aggiornata: se il portale non ti fa procedere, chiedi all’anagrafe del tuo Comune.

I certificati elettorali, invece, si possono richiedere solo per sé.

Posso avere residenza e stato di famiglia in un solo documento?

Sì, con il certificato contestuale. Al passaggio 6 selezioni due certificati, per esempio residenza e stato di famiglia, e il sistema li riunisce in un unico documento.

Il certificato scaricato vale come quello dello sportello?

Sì. I certificati anagrafici emessi online da ANPR hanno la stessa validità giuridica di quelli rilasciati agli sportelli anagrafici comunali.

Il certificato definitivo contiene un QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno. Il QR code garantisce l’autenticità; il sigillo garantisce integrità e non ripudio.

Chi riceve il documento può verificarlo proprio con il QR code: la guida ANPR descrive una funzione di verifica che mostra l’esito e il certificato.

Quali errori evitare quando si sceglie l’uso?

L’errore più rischioso è scegliere un motivo di esenzione solo per non pagare. L’esenzione va selezionata soltanto se corrisponde all’uso reale del certificato.

Secondo il Comune di Padova, se un certificato esente viene usato per uno scopo diverso, sia chi lo usa sia chi lo riceve possono essere sanzionati dall’Agenzia delle Entrate. Se hai dubbi su quale voce scegliere, chiedi all’ente a cui devi consegnare il certificato o a un professionista.

Altri due errori comuni:

dare per scontato che sia gratis, ricordando solo la comunicazione del 2021;

provare a chiederlo per un familiare senza sapere se il proprio Comune ha registrato in ANPR il documento di identità.

Cosa non è stato reso noto?

Non abbiamo trovato su una pagina ufficiale l’elenco aggiornato dei motivi di esenzione dal bollo per il certificato di residenza: lo vedi direttamente nell’elenco proposto dal portale al momento di indicare l’uso.

Non abbiamo trovato nemmeno il periodo di validità del certificato. Se te lo chiede un ente, verifica con quell’ente per quanto tempo accetta il documento.

Domande frequenti Come si scarica il certificato di residenza online? Si entra nel portale ANPR con SPID, CIE o CNS, si sceglie «Certificati ed estratti», poi «Certificati anagrafici» e infine il certificato di residenza. Dopo aver indicato l’uso e controllato l’anteprima si ottiene il PDF, con emissione immediata. Il certificato di residenza online è gratis? Il certificato di residenza online è gratuito solo se l’uso per cui si chiede rientra tra i motivi di esenzione dal bollo previsti dalla legge. In tutti gli altri casi l’imposta di bollo è di 16 euro, da pagare con pagoPA prima del download. Il certificato di residenza scaricato da ANPR vale come quello dello sportello? Sì, i certificati anagrafici emessi online da ANPR hanno la stessa validità giuridica di quelli rilasciati agli sportelli anagrafici comunali. Il certificato contiene un QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno. Posso scaricare online il certificato di residenza di un familiare? Sì, per un componente ancora in vita della propria famiglia anagrafica, scegliendo «Richiedi per la tua famiglia». Secondo una guida del 2021, che potrebbe non essere aggiornata, il Comune deve aver registrato in ANPR un documento di identità in corso di validità. Posso avere residenza e stato di famiglia in un solo documento? Sì, con il certificato contestuale. Su ANPR si selezionano due certificati, per esempio residenza e stato di famiglia, e il sistema li riunisce in un unico documento.

Fonte: ANPR – Ministero dell’Interno (Certificati ed estratti) · ANPR – Ministero dell’Interno (notizia sul lancio dei certificati online) · ANPR – Guida operativa per i cittadini (versione aggiornata, PDF) · Ministero dell’Interno – Guida operativa certificati online (PDF, 2021) · Ministero dell’Interno – comunicato sul lancio del servizio (2021) · Comune di Siracusa – ANPR Anagrafe on line · Comune di Palermo – Certificati anagrafici scaricabili online su ANPR · Comune di Padova – Costi ed esenzioni · Comune di Guspini – Guida ANPR · Comune di Rovigo – Guida operativa ANPR (PDF) · Certificato di Residenza Storico 2026: Come Averlo · ANPR certificates online: access and fees