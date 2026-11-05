Come sospendere SPID se ti hanno rubato l’identità: i passi

di Redazione ZON

In sintesi. Per sospendere uno SPID usato da altri bisogna rivolgersi al gestore che lo ha emesso, come Poste, Aruba, InfoCert o Sielte: non esiste un punto unico statale. Secondo il Regolamento AgID, la sospensione disabilita subito le credenziali e dura al massimo 30 giorni; poi il gestore ripristina l’identità, salvo denuncia (fonti al 5 novembre 2026).

I punti chiave La sospensione dello SPID si chiede al gestore che lo ha emesso (Poste, Aruba, InfoCert, Sielte e altri): non esiste un punto unico statale.

La sospensione dello SPID disabilita subito le credenziali e dura al massimo 30 giorni.

Per sospendere PosteID servono il nome utente scelto in registrazione e il codice di sospensione immediata, ricevuto via e-mail all’attivazione.

InfoCert ID si sospende dal SelfCare, alla voce «Sospensione e revoca SPID», con conferma tramite OTP ricevuto sul cellulare.

Aruba ID chiede una richiesta scritta per presunto furto d’identità: modulo di sospensione e copia fronte/retro di un documento in corso di validità.

Per sospendere uno SPID rubato o usato da altri devi rivolgerti al gestore che l’ha emesso (Poste, Aruba, InfoCert, Sielte e altri): non esiste un punto unico statale. La sospensione disabilita subito le credenziali, ma dura al massimo 30 giorni. Dopo, il gestore ripristina l’identità, salvo denuncia o richiesta di revoca.

Che differenza c’è tra sospensione e revoca?

La sospensione disabilita temporaneamente le credenziali ed è reversibile. La revoca disattiva invece in modo definitivo lo SPID e le credenziali associate.

Per un sospetto furto d’identità si parte dalla sospensione, perché è la più rapida. Poste Italiane raccomanda di chiederla subito se si sospetta una violazione.

Cosa serve per sospendere lo SPID?

Dipende dal gestore. Questi sono i requisiti indicati nelle fonti, a novembre 2026:

Poste (PosteID): il nome utente scelto in registrazione e il codice di sospensione immediata, ricevuto via e-mail all’attivazione.

il nome utente scelto in registrazione e il codice di sospensione immediata, ricevuto via e-mail all’attivazione. InfoCert ID: le credenziali SPID per entrare nel SelfCare e il cellulare, su cui arriva l’OTP di conferma.

le credenziali SPID per entrare nel SelfCare e il cellulare, su cui arriva l’OTP di conferma. Aruba ID: il modulo di sospensione e la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Come faccio a sapere quale gestore ha emesso il mio SPID?

Cerca nella posta elettronica e negli SMS il messaggio di attivazione o di sicurezza del gestore. Tra i gestori ci sono Poste, Aruba, InfoCert, Namirial, Sielte, Lepida, TIM e Register.

La richiesta di sospensione va fatta direttamente al gestore, non ai siti dei servizi dove hai usato lo SPID.

Quali sono i passaggi, in ordine?

Individua il gestore che ha emesso il tuo SPID. Chiedi la sospensione con la procedura del tuo gestore (sotto trovi Poste, InfoCert, Aruba e Sielte). Presenta denuncia alle autorità: il Regolamento AgID la collega a ciò che accade allo scadere dei 30 giorni. Cambia la password dell’e-mail collegata allo SPID. Controlla l’app del gestore.

Come sospendere SPID Poste (PosteID)

Vai su posteid.poste.it e apri «Sospendi le tue credenziali», il link in fondo alla pagina. Inserisci il nome utente, il codice di sospensione immediata, la motivazione e il codice di sicurezza. Conferma la richiesta.

In alternativa puoi usare il risponditore vocale (IVR) del Servizio Clienti, selezionando «servizi internet → servizio PosteID → Sospensione credenziali PosteID». Anche per questa via serve il codice di sospensione immediata. Si può contattare anche il Call Center.

Le guide Poste e AgID non sono allineate sul percorso dell’IVR. Prendi i numeri di telefono aggiornati dalla pagina Contatti di Poste.

Come sospendere SPID InfoCert

Accedi al SelfCare con le credenziali SPID. Scegli la voce «Sospensione e revoca SPID». Seleziona l’intervallo di tempo in cui non si potrà accedere ai servizi, fino a un massimo di 30 giorni. Conferma con l’OTP ricevuto sul cellulare.

Come sospendere SPID Aruba

Se non riesci a sospendere in autonomia dal Selfcare, o se si tratta di presunto furto d’identità, Aruba chiede una richiesta scritta.

Compila il modulo di sospensione di Aruba PEC. Spunta la voce «SOSPENSIONE del servizio Aruba ID per presunto utilizzo fraudolento da parte di terzi». Allega la copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Invia il modulo ad Aruba con una delle modalità indicate: basta sceglierne una.

Come sospendere SPID Sielte

Per Sielte c’è solo una guida giornalistica, non ufficiale: nell’area riservata si va su «Operazioni» e si chiede la sospensione o la revoca. Solo in caso di furto o uso illecito va allegata anche la copia della denuncia.

Controlla la procedura sul sito del gestore. Lo stesso vale per Namirial, Lepida, TIM, Register e gli altri: le loro pagine ufficiali non sono state verificate.

Quali sono le differenze tra i gestori?

Gestore Dove si chiede Cosa serve Da sapere Poste (PosteID) Sito, IVR o Call Center Nome utente, codice di sospensione immediata, motivazione, codice di sicurezza Si può chiedere anche senza accedere al portale InfoCert ID SelfCare, voce «Sospensione e revoca SPID» Accesso con credenziali SPID, OTP sul cellulare Massimo 30 giorni; la revoca non si fa dal sito Aruba ID Modulo scritto, inviato con una delle modalità indicate Documento fronte/retro in corso di validità Richiesta scritta per presunto furto d’identità Sielte Area riservata, «Operazioni» Copia della denuncia solo per furto o uso illecito Dato da fonte non ufficiale

Cosa succede dopo i 30 giorni di sospensione?

Secondo il Regolamento AgID, il gestore sospende tempestivamente l’identità per un massimo di 30 giorni. Poi la ripristina, a meno che tu non consegni copia della denuncia relativa agli stessi fatti.

Il Manuale Operativo SPID (revisione 1.7 del 1° febbraio 2023) dice invece che l’identità viene revocata se presenti denuncia all’autorità giudiziaria. Le due fonti descrivono quindi la conseguenza in modo diverso: chiedi al tuo gestore come tratta il tuo caso.

In ogni caso, chi ha subito un furto d’identità non può limitarsi alla sospensione. Deve muoversi anche sulla denuncia o sulla revoca.

Su InfoCert la revoca non si fa dal sito. Si scarica il modulo di revoca e lo si invia dalla PEC o PEO collegata allo SPID a [email protected].

Cosa faccio se non riesco ad accedere o non ho più il codice?

Per Poste, una guida non ufficiale indica che il codice di sospensione immediata si può richiedere dalla sezione «Il tuo profilo SPID» con «Richiedi codice di sospensione immediata». Però bisogna poter accedere.

Se chi ti ha rubato l’identità ha già cambiato le credenziali o ti ha escluso, la revoca in autonomia può non essere possibile. Serve allora il canale scritto o di assistenza del gestore.

Cosa fare oltre alla sospensione?

Per un sospetto uso fraudolento, un sito specializzato non ufficiale consiglia di cambiare subito la password dello SPID e quella dell’e-mail collegata. Poi si controlla l’app del gestore e si sospende lo SPID.

Se hai perso il telefono o temi un phishing, sospendi comunque lo SPID. Per un furto di identità digitale puoi rivolgerti alla Polizia Postale.

Diffida di e-mail o SMS che minacciano la sospensione dello SPID con link a siti falsi: sono una truffa. Accedi sempre dal sito ufficiale del gestore.

Come riattivo lo SPID Poste dopo averlo sospeso?

La guida Poste indica il link «Riattivazione credenziali sospese», in fondo alla pagina del portale PosteID.

Il gestore può sospendere lo SPID da solo?

Sì. Poste Italiane sospende l’identità se i sistemi di monitoraggio rilevano usi anomali. I gestori possono sospendere anche per documento scaduto.

Le procedure sono ancora valide?

Questa guida si basa su fonti raccolte il 5 novembre 2026, alcune datate: la guida Poste ha oltre 8 anni, il Manuale Operativo è del 2023 e la guida Aruba del 2018. Prima di agire, controlla nomi di menu e moduli sul sito del tuo gestore.

Questa guida spiega come funziona la procedura e non sostituisce il parere di un professionista. Per valutazioni legali sul tuo caso rivolgiti a un avvocato.

Domande frequenti Come si sospende lo SPID se ti hanno rubato l’identità? Bisogna chiedere la sospensione direttamente al gestore che ha emesso lo SPID, come Poste, Aruba, InfoCert o Sielte. Ogni gestore ha una procedura propria: Poste usa il sito, il risponditore vocale o il Call Center, InfoCert il SelfCare, Aruba un modulo scritto. Quanto dura la sospensione dello SPID? La sospensione dello SPID dura al massimo 30 giorni. Secondo il Regolamento AgID, il gestore sospende l’identità tempestivamente per questo periodo e poi la ripristina, a meno che il titolare consegni copia della denuncia relativa agli stessi fatti. Che differenza c’è tra sospensione e revoca dello SPID? La sospensione disabilita temporaneamente le credenziali ed è reversibile. La revoca disattiva invece in modo definitivo lo SPID e le credenziali associate. Come si sospende lo SPID Poste? Sul sito posteid.poste.it si apre «Sospendi le tue credenziali» e si inseriscono nome utente, codice di sospensione immediata, motivazione e codice di sicurezza. In alternativa si può usare il risponditore vocale (IVR) del Servizio Clienti, sempre con il codice di sospensione immediata. Come si riattiva lo SPID Poste dopo la sospensione? La guida Poste indica il link «Riattivazione credenziali sospese», in fondo alla pagina del portale PosteID. Conviene controllare nomi di menu e moduli sul sito del gestore prima di procedere.

Fonte: Poste Italiane – PosteID (pagina «Sospendi credenziali») · Poste Italiane – Guida alla sicurezza per l’utilizzo dell’Identità Digitale PosteID · Poste Italiane – Guida Utente PosteID abilitato a SPID · AgID – Guida Utente PosteID v2.1 · AgID – Regolamento recante le modalità attuative SPID (v1) · AgID – Manuale Operativo SPID TS-MO-SPID rev. 1.7 (01/02/2023) · AgID – Guida utente Aruba PEC (2018) · Aruba PEC – Guide SPID: sospensione con invio modulo · Aruba PEC – Modulo revoca/sospensione SPID · InfoCert – Assistenza: sospendere o revocare SPID · InfoCert – Guida alla gestione di SPID su SelfCare · InfoCert – Carta dei Servizi SPID · Aranzulla.it (guida non ufficiale, usata per il codice di sospensione Poste) · Fastweb Plus (testata, per Sielte e denuncia) · Soluzionecomputer.it (sito specializzato, consigli generali) · Come disattivare SPID: procedura per ogni gestore · SPID perso: recuperare password, telefono e accesso – Soluzionecomputer.it · Guida Utente PosteID abilitato a SPID · Furto di identità con la truffa SPID: come proteggersi