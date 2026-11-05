Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 6 novembre 2026: Lia riabbraccia il padre
In sintesi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 6 novembre 2026, su Rai 1 alle 16.05, Lia riabbraccia il padre Carmine Mandalà grazie a Matteo. La campagna natalizia di Riccardo convince Botteri, ma una telefonata lo sconvolge. Valter litiga con Elisa per la sua cena con Cesare Brugnoli, mentre per Simona arriva una sorpresa.
Aggiornamenti
Aggiornamento del 05/11/2026 alle 15:04
Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da Kisskiss.it, nella puntata di venerdì 6 novembre 2026, in onda su Rai 1 alle 16.05, la campagna natalizia “Ad Occhi Chiusi” ideata da Riccardo avrà successo e smentirà i dubbi di Botteri. Lo stesso sito precisa che Carmine Mandalà è il padre di Lia. È Matteo a rendere possibile l’incontro, nonostante i dubbi sull’onestà dell’uomo confidati a Marcello. Valter scopre la cena tra la madre Elisa e l’avvocato Cesare Brugnoli, e tra i due scoppia una lite accesa. Marcello, infine, propone a Odile nuovi elettrodomestici per la casa-famiglia.
I punti chiave
- Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 6 novembre 2026, Lia ritrova suo padre e lo riabbraccia.
- Nella puntata del 6 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore è prevista una sorpresa per Simona.
- Riccardo chiude la settimana con una telefonata inquietante nella puntata del 6 novembre 2026.
- La campagna natalizia del nuovo direttore commerciale deve superare lo scetticismo di Botteri il 6 novembre 2026.
- Matteo incontra Carmine Mandalà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 novembre 2026.
Attenzione: spoiler. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 6 novembre 2026, Lia ritrova finalmente suo padre e lo riabbraccia. La puntata prevede anche una sorpresa per Simona.
Riccardo chiude la settimana con una telefonata inquietante
Per Riccardo la settimana era cominciata sotto i migliori auspici. Nella puntata del 6 novembre 2026 si chiude invece con una telefonata inquietante.
La campagna di Natale deve convincere Botteri
Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 novembre 2026, la campagna natalizia del nuovo direttore commerciale deve superare lo scetticismo di Botteri.
Matteo incontra Carmine Mandalà
Nello stesso episodio del 6 novembre 2026, Matteo arriva finalmente a incontrare Carmine Mandalà.
Domande frequenti
Cosa succede nel Paradiso delle Signore venerdì 6 novembre 2026?
Nella puntata del 6 novembre 2026 Lia ritrova suo padre e lo riabbraccia, e per Simona è prevista una sorpresa. Riccardo chiude la settimana con una telefonata inquietante e Matteo incontra Carmine Mandalà.
Chi ritrova Lia nel Paradiso delle Signore il 6 novembre 2026?
Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 novembre 2026, Lia ritrova suo padre. Lia lo riabbraccia.
Cosa succede a Riccardo nel Paradiso delle Signore il 6 novembre 2026?
Per Riccardo la settimana era cominciata sotto i migliori auspici. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 novembre 2026 si chiude invece con una telefonata inquietante.
Chi deve convincere la campagna di Natale nel Paradiso delle Signore?
Nella puntata del 6 novembre 2026 la campagna natalizia del nuovo direttore commerciale deve superare lo scetticismo di Botteri.
Chi incontra Matteo nel Paradiso delle Signore il 6 novembre 2026?
Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 novembre 2026, Matteo arriva finalmente a incontrare Carmine Mandalà.
Immagine di repertorio
Fonte: Il Messaggero
ARTICOLO PRECEDENTE
Paradiso delle signore, Adelaide torna tra il 9 e il 13 novembre
ARTICOLO SUCCESSIVO
Lascia un commento