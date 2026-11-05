Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 6 novembre 2026: Lia riabbraccia il padre

Aggiornamento del 05/11/2026 alle 15:04

Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da Kisskiss.it, nella puntata di venerdì 6 novembre 2026, in onda su Rai 1 alle 16.05, la campagna natalizia “Ad Occhi Chiusi” ideata da Riccardo avrà successo e smentirà i dubbi di Botteri. Lo stesso sito precisa che Carmine Mandalà è il padre di Lia. È Matteo a rendere possibile l’incontro, nonostante i dubbi sull’onestà dell’uomo confidati a Marcello. Valter scopre la cena tra la madre Elisa e l’avvocato Cesare Brugnoli, e tra i due scoppia una lite accesa. Marcello, infine, propone a Odile nuovi elettrodomestici per la casa-famiglia.