Paradiso delle signore, Adelaide torna tra il 9 e il 13 novembre
In sintesi. Secondo le anticipazioni di Today, il ritorno inatteso della contessa Adelaide a Milano andrà in onda nella settimana dal 9 al 13 novembre 2026, dalle 16:05 su Rai 1, e non il 18 novembre. Adelaide porta una sorpresa per il nipote Riccardo. Diana rende omaggio al padre, ed Elisa nota l’imbarazzo tra Irene e Cesare.
Aggiornamenti
Aggiornamento del 06/11/2026 alle 09:04
Aggiornamento. Secondo le anticipazioni settimanali pubblicate da Today, le scene del ritorno di Adelaide a Milano andranno in onda nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2026, dalle 16:05 su Rai 1. Questa data è diversa da quella del 18 novembre indicata finora. Today precisa anche che la sorpresa della contessa è per il nipote Riccardo. Le foto che mettono in imbarazzo Irene e Cesare sono quelle del calendario proposto da Roberto. Infine, Diana prende spunto da un vecchio diario del padre per modificare l’abito realizzato da Iacopo Corsi, che indosserà all’inaugurazione della sua mostra.
I punti chiave
- La puntata de Il Paradiso delle signore va in onda mercoledì 18 novembre 2026 alle 16:00 su Rai 1.
- La contessa Adelaide torna a Milano in modo del tutto inatteso, mentre diverse persone si preoccupano per le condizioni di Riccardo.
- Adelaide arriva a Milano con una sorpresa destinata a una persona a cui tiene in modo particolare.
- Diana trova l’ispirazione sfogliando alcune pagine del passato della sua famiglia e vuole rendere omaggio alla memoria del padre.
- Elisa nota un atteggiamento insolito e momenti di imbarazzo tra Irene e Cesare durante la realizzazione di alcune fotografie per un nuovo progetto del Paradiso.
Attenzione: spoiler. Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 18 novembre 2026 alle 16:00 su Rai 1, Adelaide torna a Milano in modo del tutto inatteso.
Il ritorno della contessa arriva mentre diverse persone si preoccupano per le condizioni di Riccardo.
Perché il ritorno di Adelaide a Milano pesa sulle storie del Paradiso
L’assenza di Adelaide si è fatta sentire: chi le è vicino ha dovuto affrontare da solo situazioni sempre più complicate. Il suo rientro, quindi, non passerà inosservato.
Adelaide arriva con una sorpresa destinata a una persona a cui tiene in modo particolare. La notizia può rappresentare una boccata d’ossigeno in un momento difficile e aiutare a guardare con più fiducia alle settimane successive.
Nella stessa puntata Odile dimostra sensibilità verso chi sta attraversando un periodo complicato. La giovane prova a offrire sostegno e vicinanza.
Cosa succede a Diana e Simona nei preparativi dell’inaugurazione
I preparativi per un’importante inaugurazione mettono al centro Simona. Le persone che le vogliono bene cercano di accompagnarla a un appuntamento particolarmente significativo.
La situazione fa nascere una curiosa competizione tra alcune protagoniste, tutte desiderose di passare del tempo con Simona durante l’evento.
Diana vive invece un momento molto personale. Sfogliando alcune pagine del passato della sua famiglia, trova l’ispirazione per trasformare un progetto già esistente in qualcosa di più profondo.
L’idea di Diana nasce dal desiderio di rendere omaggio alla memoria del padre. Grazie a questa scoperta, la giovane affronta l’appuntamento con uno spirito completamente diverso.
Perché Elisa nota un imbarazzo tra Irene e Cesare
Durante la realizzazione delle fotografie per un nuovo progetto del Paradiso, Elisa nota un atteggiamento insolito tra Irene e Cesare.
Alcuni momenti di evidente imbarazzo attirano l’attenzione di Elisa. Possono alimentare nuove curiosità su un rapporto che appare meno semplice di quanto sembri.
Domande frequenti
A che ora va in onda Il Paradiso delle signore il 18 novembre 2026?
La puntata de Il Paradiso delle signore va in onda mercoledì 18 novembre 2026 alle 16:00 su Rai 1.
Cosa succede ad Adelaide nella puntata del 18 novembre del Paradiso delle signore?
Nella puntata del 18 novembre 2026 la contessa Adelaide torna a Milano in modo del tutto inatteso. Arriva con una sorpresa destinata a una persona a cui tiene in modo particolare, mentre diverse persone si preoccupano per le condizioni di Riccardo.
Cosa trova Diana nella puntata del 18 novembre del Paradiso delle signore?
Diana sfoglia alcune pagine del passato della sua famiglia e trova l’ispirazione per trasformare un progetto già esistente in qualcosa di più profondo. L’idea nasce dal desiderio di rendere omaggio alla memoria del padre.
Cosa nota Elisa tra Irene e Cesare nel Paradiso delle signore?
Durante la realizzazione delle fotografie per un nuovo progetto del Paradiso, Elisa nota un atteggiamento insolito tra Irene e Cesare. Alcuni momenti di evidente imbarazzo attirano la sua attenzione.
Immagine di repertorio
Fonte: Blasting News
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