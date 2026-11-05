Paradiso delle signore, Adelaide torna tra il 9 e il 13 novembre

Aggiornamento del 06/11/2026 alle 09:04

Aggiornamento. Secondo le anticipazioni settimanali pubblicate da Today, le scene del ritorno di Adelaide a Milano andranno in onda nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2026, dalle 16:05 su Rai 1. Questa data è diversa da quella del 18 novembre indicata finora. Today precisa anche che la sorpresa della contessa è per il nipote Riccardo. Le foto che mettono in imbarazzo Irene e Cesare sono quelle del calendario proposto da Roberto. Infine, Diana prende spunto da un vecchio diario del padre per modificare l’abito realizzato da Iacopo Corsi, che indosserà all’inaugurazione della sua mostra.