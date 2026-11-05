5 Novembre 2026 - 21:10

SuperEnalotto, estrazione del 5 novembre 2026: combinazione vincente, Jolly e SuperStar

In sintesi. I numeri estratti dal SuperEnalotto il 5 novembre 2026 sono 17, 21, 28, 29, 51 e 56. Il numero Jolly è il 30 e il SuperStar è il 90. Lo indicano i dati ufficiali dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026. Il concorso successivo del SuperEnalotto è fissato per il 6 novembre 2026.

I punti chiave

  • La combinazione vincente del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è 17, 21, 28, 29, 51, 56.
  • Il numero Jolly dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è il 30.
  • Il numero SuperStar dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è il 90.
  • Il concorso successivo del SuperEnalotto è fissato per il 6 novembre 2026.

L’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 ha stabilito la combinazione vincente, il numero Jolly e il numero SuperStar, riportati nella tabella qui sotto.

Estrazione SuperEnalotto di 05/11/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente17 21 28 29 51 56
Numero Jolly30
SuperStar90

Come si controlla la schedina dopo l’estrazione del 5 novembre 2026

Per verificare la schedina si confrontano i numeri giocati con la combinazione vincente indicata in tabella. Il Jolly e il SuperStar si controllano a parte, solo se compresi nella giocata.

In caso di dubbi sull’esito di una schedina, il riferimento è l’elenco ufficiale dei risultati dell’estrazione.

Il prossimo appuntamento con l’estrazione è fissato per il 6 novembre 2026

La successiva estrazione del SuperEnalotto è in programma il 6 novembre 2026. I risultati di quel concorso saranno quelli ufficiali dell’estrazione della data indicata.

Fonte: dati ufficiali dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026.

Domande frequenti

Quali sono i numeri estratti dal SuperEnalotto il 5 novembre 2026?

La combinazione vincente dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è formata dai numeri 17, 21, 28, 29, 51 e 56. Il numero Jolly è il 30 e il SuperStar è il 90.

Qual è il numero Jolly del SuperEnalotto del 5 novembre 2026?

Il numero Jolly dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è il 30. Il numero SuperStar della stessa estrazione è il 90.

Come si controlla la schedina del SuperEnalotto?

Per verificare la schedina del SuperEnalotto si confrontano i numeri giocati con la combinazione vincente dell’estrazione. Il Jolly e il SuperStar si controllano a parte, solo se compresi nella giocata.

Quando è la prossima estrazione del SuperEnalotto dopo il 5 novembre 2026?

La successiva estrazione del SuperEnalotto è in programma il 6 novembre 2026. I risultati di quel concorso saranno quelli ufficiali dell’estrazione di quella data.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di centrare il 6 al SuperEnalotto sono di 1 su 622.614.630. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: EstrazioneLotto.it + SuperEnalottoItalia

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