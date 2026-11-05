SuperEnalotto, estrazione del 5 novembre 2026: combinazione vincente, Jolly e SuperStar

In sintesi. I numeri estratti dal SuperEnalotto il 5 novembre 2026 sono 17, 21, 28, 29, 51 e 56. Il numero Jolly è il 30 e il SuperStar è il 90. Lo indicano i dati ufficiali dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026. Il concorso successivo del SuperEnalotto è fissato per il 6 novembre 2026.