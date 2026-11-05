SuperEnalotto, estrazione del 5 novembre 2026: combinazione vincente, Jolly e SuperStar
In sintesi. I numeri estratti dal SuperEnalotto il 5 novembre 2026 sono 17, 21, 28, 29, 51 e 56. Il numero Jolly è il 30 e il SuperStar è il 90. Lo indicano i dati ufficiali dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026. Il concorso successivo del SuperEnalotto è fissato per il 6 novembre 2026.
I punti chiave
- La combinazione vincente del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è 17, 21, 28, 29, 51, 56.
- Il numero Jolly dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è il 30.
- Il numero SuperStar dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è il 90.
- Il concorso successivo del SuperEnalotto è fissato per il 6 novembre 2026.
L’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 ha stabilito la combinazione vincente, il numero Jolly e il numero SuperStar, riportati nella tabella qui sotto.
Estrazione SuperEnalotto di 05/11/2026: la combinazione vincente
|Combinazione vincente
|17 21 28 29 51 56
|Numero Jolly
|30
|SuperStar
|90
Come si controlla la schedina dopo l’estrazione del 5 novembre 2026
Per verificare la schedina si confrontano i numeri giocati con la combinazione vincente indicata in tabella. Il Jolly e il SuperStar si controllano a parte, solo se compresi nella giocata.
In caso di dubbi sull’esito di una schedina, il riferimento è l’elenco ufficiale dei risultati dell’estrazione.
Il prossimo appuntamento con l’estrazione è fissato per il 6 novembre 2026
La successiva estrazione del SuperEnalotto è in programma il 6 novembre 2026. I risultati di quel concorso saranno quelli ufficiali dell’estrazione della data indicata.
Fonte: dati ufficiali dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026.
Domande frequenti
Quali sono i numeri estratti dal SuperEnalotto il 5 novembre 2026?
La combinazione vincente dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è formata dai numeri 17, 21, 28, 29, 51 e 56. Il numero Jolly è il 30 e il SuperStar è il 90.
Qual è il numero Jolly del SuperEnalotto del 5 novembre 2026?
Il numero Jolly dell’estrazione del SuperEnalotto del 5 novembre 2026 è il 30. Il numero SuperStar della stessa estrazione è il 90.
Come si controlla la schedina del SuperEnalotto?
Per verificare la schedina del SuperEnalotto si confrontano i numeri giocati con la combinazione vincente dell’estrazione. Il Jolly e il SuperStar si controllano a parte, solo se compresi nella giocata.
Quando è la prossima estrazione del SuperEnalotto dopo il 5 novembre 2026?
La successiva estrazione del SuperEnalotto è in programma il 6 novembre 2026. I risultati di quel concorso saranno quelli ufficiali dell’estrazione di quella data.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di centrare il 6 al SuperEnalotto sono di 1 su 622.614.630. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.
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